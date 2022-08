‘Loope’ de Adriana Camacho: el contrabajo como ruptura elegiaca

La maestra Adriana Camacho nos recuerda con este trabajo el sonido de la libertad, desea primigenia de la preconcepción.

Por Alexandro Guerrero

«Don’t be afraid, just play the music»

Charlie Parker

RegeneraciónMx, 12 de agosto de 2022.- La maestra Adriana Camacho nos recuerda con este trabajo el sonido de la libertad, desea primigenia de la preconcepción. La posibilidad de recuperar los puntos de referencia atomizados en los horizontes sonoros de la posmodernidad para reasir factores tanto de producción, de creación, de yuxtaposición y de narrativas en la sobremodernidad postpandémica.

Alfred Gell sugirió que la experiencia del arte tiene que ver con una especial forma de atribución de agencia a los objetos y las imágenes. Considerar este fenómeno puede ser el punto de partida para elaborar una genuina teoría antropológica del arte, construida sobre la especificidad de la disciplina y sus herramientas conceptuales.

Es precisamente desde este ámbito, el de la Antropología del Arte que cuando se discuten y definen diadas en términos teóricos como el binomio arte-resistencia, que esta joya creación de Adriana Camacho, con la complicidad de Anne Waldman y Zazil Collins irrumpe, celebra, festina, deleita. De forma sutil por supuesto: TRANSGREDE.

Adriana Camacho comenta en exclusiva para Regeneración.mx antes de emprender en unas cuantas semanas el vuelo al encuentro en Philadelphia USA con audiencias que así como ya en Ciudad de México principalmente ha ocurrido, testifiquen del poder de esta pieza.

A.G. ¿Qué es Loope?

A.C. Es mi proyecto sola, bueno looperas, estos aparatos que hacen buque, ocarinas, todo lo que me encuentre, son más pasajes sonoros. Tardes investigando texturas sonoras, capas. Nace con la inquietud de la búsqueda sonora y la fascinación de la improvisación en tiempo real. Este proyecto, el álbum y el flitbook con Anne Waldman y Zazil Collin poetas, nace en plena pandemia, lo grabé, fui ideando una historia para improvisar. Según yo es el paso del ser humano por la tierra, el éter, paraíso, tierra, venimos del vientre de nuestra madre, nacemos, somos niños, la etapa de la anarquía donde se toman posturas, el amor, el desamor, el encuentro contigo mismo, mueres y vas al paraíso. Desde esa historia improvisé. Anne Waldman es una poeta de la segunda generación beat, fantástica y Zazil es una poeta mexicana joven extraordinaria, gran amiga y les conté esta historia. Les pedí que buscaran o escribieran acerca de esto. Primero grabé el contrabajo más de una semana, esas grabaciones llegaron a ellas y mientras oían fueron decidiendo, improvisando a partir de su obra. Zazil escribió cosas específicas para y también compartió creaciones que ya tenía. El proyecto nace así en la pandemia con ganas de hacer algo.

A.G. ¿Cómo ocurre en vivo?

A.C. Loope siempre está improvisando, buscando caminos, lo que está grabado ya quedó ahí, no repito lo que está en el disco de manera estricta. La poesía de Zazil es muy bonita “Los caminos de Argento” por ejemplo, me recuerda cómo crecí con mis hermanas, un cuento, recordar el pasado melancólicamente, es un viaje.

A.G. ¿Cómo empiezas en la música?

A.C. Cuidaba a mi tía abuela de niña, había un piano y me la pasaba pegada al piano, siempre estaba jugando, improvisando, la relación de los sonidos, me fascinaba, al morir la tía heredé el piano. Después la vida me llevó a estudiar cine, documentales, pero la música es adonde tengo que ir. Por giros del destino tuve la oportunidad de estudiar música.

Muere mi madre, tuve independencia económica, el maestro que originalmente me impartía bajo eléctrico lo que estudiaba yo entonces, un día llegó tarde y tomé un contrabajo, lo toqué. Esa vibración grave a pesar de ser un mueblesote estorboso me encantó. El maestro Enrique Valadez a quien busqué me diría “claro que sí chatita” cuando mi decisión fue seguir la pasión que sentí por ese sonido. Han sido ya casi 20 maños tocando el contra. Me gusta explorar con videos también, experimentar mis pasiones creativas en Loope disfruto muchísimo.

A.G. Háblanos de las presentaciones en USA.

El 24 de septiembre en Philadelphia estaré en la galería “Philliput”, estaré en Oakland y New Jersey. Es adonde me lleve, es explorar buscar, picarle a las maquinitas. Quiero ir por el mundo presentando este proyecto.

Cuando salió el disco a un amigo le pidieron hacer una lista de los 10 mejores tracks del under latinoamericano recientemente, eligió uno ANARQUÍA que es con Ann y Loope, una pieza poderosa que habla de, la fuerza creadora anarcofemenina.

LOOPE con Anne Waldman y Zazil Collins

TRACKS

Paraíso 1- Mancia – En el vientre Manos de gorila Caminos de argento Anarquía – AmorDesamor Vetas de mujer – Mictlan Paraíso 2

Adriana Camacho: Contrabajo, fx, loops, voz, ocarinas y huesos de ayoyote

Anne Waldman: Voz y poesía (Tracks 1,4 y 5)

Zazil Collins: Voz y poesía (Tracks 2,3 y 5 )

Grabación y Master

Russell Music Co., Brian Vásquez

MEZCLA

Adriana Camacho y Brian Vasquez

Diseño Natalia Gaia

AGRADECIMIENTOS

Antonio Gritón, Luis Clériga, Carlos Icaza Nezahualcoyotl, Edomex 2022

“La historia del disco inició hace en Abril del 2021 con el ciclo de la luna. En plena pandemia y crisis decidí hacer unas improvisaciones acerca del transcurso de la vida humana como lo entiendo: No existimos físicamente pero sí en el éter, nos trasladamos a la tierra, nacemos, cruzamos la infancia, nos volvemos mujeres adultas, rebeldes, encontramos el amor, el desamor, nos encontramos o desencontramos, morimos y regresamos al lugar de donde venimos. Pedí a las queridas poetas Anne Waldman y Zazil Collins que ayudaran a tejer con palabras ese transcurrir. Este disco es eso, una interpretación sonora del concepto del transcurrir del ser humana, tejido con música, recuerdos y palabras”

No dejes de escuchar el álbum digital en: https://adrianacamacho.bandcamp.com/album/loope