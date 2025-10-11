Salud mental universal: Acceso, apoyo y esperanza para todos

10 de octubre Dia Mundial de la Salud Mental. Tratamientos adecuados y romper el estigma persistente, entre los objetivos de la conmemoración

Regeneración, 10 de octubre 2025– Hoy se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que busca generar conciencia sobre la importancia del bienestar emocional y psicológico en la vida de las personas.

🔴 #CONÉCTATE | Estamos en #entrevista con el Dr. Francisco José Gutiérrez Rodríguez, titular de la @conasamamx. Habla sobre la importancia de cuidar nuestras emociones en el marco del Día Mundial de la Salud Mental.





En tiempos donde el estrés, la ansiedad y la sobrecarga emocional son cada vez más frecuentes, esta jornada cobra un sentido especial: recordar que cuidar la mente es cuidar la vida.

Objetivo

El objetivo es visibilizar los problemas de salud mental, promover el acceso a tratamientos adecuados y eliminar el estigma que aún rodea a las personas que enfrentan trastornos mentales.

La fecha fue instaurada por la Federación Mundial para la Salud Mental (WFMH) en 1992, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Hoy 10 de octubre conmemoramos el Día Mundial de la Salud Mental.🧠





Desde entonces, cada año se dedica a un tema distinto, con el propósito de reflexionar, educar y promover acciones concretas en favor del bienestar psicológico global.

En 2025, el lema elegido es “Salud mental universal: acceso, apoyo y esperanza para todos”.

Un llamado urgente a garantizar que toda persona pueda recibir atención emocional y psicológica sin barreras ni prejuicios.

Hoy 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, aprovecho para recomendar un juego que trata precisamente de eso. Ha sido un juego que ha pasado muy desapercibido, pero a mi Wanderstop me llegó muy dentro porque en el momento de jugarlo pasaba por una situación similar a Alta

Importancia

Hablar de salud mental ya es una necesidad. Este día busca romper el silencio, crear espacios de empatía y fomentar el diálogo sobre cómo nos sentimos.

La OMS estima que una de cada ocho personas en el mundo vive con algún trastorno mental, lo que demuestra la urgencia de atender este tema con sensibilidad y compromiso.

🤕 Hoy, viernes 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental.



🇪🇸 En España, una de cada tres personas padece algún problema de salud mental, principalmente ansiedad.



🌍 A nivel mundial, más de 1.000 millones de personas tienen problemas de salud mental.

El 10 de octubre es, por tanto, una oportunidad para reflexionar sobre nuestro propio bienestar emocional y el de quienes nos rodean.

Salud mental

Cuidar de la salud mental implica pequeños hábitos diarios que pueden marcar una gran diferencia. Aquí algunos consejos sencillos y efectivos:

Escucha tus emociones

Reconocer lo que sientes es el primer paso para gestionarlo. No ignores tus pensamientos ni minimices tus emociones.

hoy es el día mundial de la salud mental 🧠

sólo quiero deciros que os queráis, os miméis y os abracéis, no sólo hoy, todos los días, sois muy valientes y valéis muchísimo, alegraros por cada pasito que deis, no estáis solxs, por muy jodida que sea la tormenta podréis salir ❤️‍🩹🫂

Busca apoyo

Hablar con familiares, amigos o profesionales de la salud mental ayuda a liberar carga emocional y encontrar perspectiva.

Practica la actividad física

El ejercicio libera endorfinas y mejora el estado de ánimo. Caminar, bailar o practicar yoga puede ayudarte a sentirte mejor.

Cuida tu descanso

Dormir bien es esencial para mantener el equilibrio emocional y mental. Establece rutinas y desconéctate de pantallas antes de dormir.

✨ Hoy en el Día de la Salud Mental:



Que nunca falte un abrazo, una palabra de aliento o una canción de Carlos que nos recuerde que no estamos solos. 🎶💫

Reduce el estrés digital

Tomarte pausas de redes sociales y consumir información positiva también forma parte del autocuidado.

Busca ayuda profesional si la necesitas

Pedir ayuda no es signo de debilidad, sino de valentía. Un psicólogo o psiquiatra puede ofrecerte herramientas para afrontar momentos difíciles.

Recordatorio

El Día Mundial de la Salud Mental nos invita a mirar más allá de lo visible, a hablar abiertamente sobre lo que sentimos y a acompañar a quienes lo necesitan.

Cuidar la salud mental no es una moda, es una prioridad global y un acto de amor propio.

El 10 de octubre es mucho más que una fecha en el calendario: es una oportunidad para detenernos, respirar y recordar que estar bien comienza desde dentro.