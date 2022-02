Senadora demandará a Chumel por ataques de odio irracional a mujeres

Senadora Berta Caraveo insultada públicamente y de manera soez por Chumel Torres. Los machistas no contarán con la comodidad de nuestro silencio, advierte

Regeneración, 24 de febrero de 2022. La senadora por Morena, Berta Caraveo de Chihuahua anunció que tomará acciones legales en contra de Chumel Torres por los ataques misóginos en contra de su persona.

Y es que Chumel Torres atacó en su programa a la legisladora, llamándola de babosa, arrastrada y le dijo que se fuera a la verga.

Anuncio

“Quiero anunciar que sí denunciaré a Chumel Torres ante las instancias correspondientes», señaló la senadora acompañada de otros legisladores.

Además dijo que en un principio había pensado en no hacerlo, «pero alentada por la gente que me apoya y me respalda he caído en la cuenta de que hay que utilizar el derecho para defendernos».

-«…, porque cuando nos tocan a una nos tocan a todas”, sentenció

Silencio no

Asimismo que “los machistas no contarán con la comodidad de nuestro silencio” al tiempo que señaló que este tipo de discursos irracionales y de odio en contra de las mujeres tiene que acabar.

“Este tipo de discursos, que parten desde el odio irracional a las mujeres, deben ser señalados y nunca solapados», postuló la representante popular.

Y precisó: «…, pues los machistas no deben contar jamás con la comodidad de nuestro silencio. Hay que utilizar el derecho para defendernos”.

Chihuahua

Por otra parte la senadora dijo que aunque Chumel se enorgullezca de ser de Chihuahua, los comportamientos misóginos, machistas y que faltan al respeto a las mujeres no son propios de las personas de este estado.

“En Chihuahua está pasando algo grave, ya que personajes como Chumel Torres o el propio diputado panista están generando un germen de odio y una línea de pensamiento fascista», denunció.

Además aseguró que esto «es un peligro para democracia, porque la libertad de expresión no puede estar por encima de la dignidad humana y el respeto a los mujeres y grupos vulnerables”.

También el PAN

Finalmente recordó que ataques del PAN, similares a los de Chumel Torres.

-“…, basta recordar cuando el diputado panista Mario Mata se refirió también a mi persona con insultos crudos e inaceptables”, dijo ante el apoyo de legisladores que la acuerparon.

Insultos de Chumel

Chumel Torres insulta a la senadora Berta Caraveo de Chihuahua. Usa el mismo lenguaje con que sicarios asesinan mujeres. Gravísimo

En la desesperación de la derecha por destruir, Chumel Torres agrede en redes sociales a la representante de Chihuahua en el Senado de la República por medio de frases misóginas y denigrantes por el hecho de que Berta Caraveo apoya a López Obrador.

Por su parte la senadora de Chihuahua contestó: Estoy orgullosa de ser atacada por misóginos, clasistas, racistas y majaderos como Chumel Torres.

Video

La abierta agresión en contra de la senadora de la República, por Chumel Torres consta de un fragmento de video en el que la senadora de Chihuahua hace uso de la tribuna.

En su intervención la representante popular Berta interviene apoyando a José Ramón López Beltrán y proclamó que es un honor estar con Obrador.

Misógino

Por ese pronunciamiento político Chumel Torres dice:

-«Esta estúpida – ah, le dije estúpida, quise decir tarada-, es Berta Caraveo, Senadora Morena de Chihuahua»- dice el agresor Chumel.

-«…, me lleva la verga. Señora: Tantito mas arrastrada y babosa y le sale caparazón«, dice el violentador de la derecha, pero no solo:

-«…, poquito más lambiscona y se le escalda la lengua con el presidente. Se supone que eres de Chihuahua, mamacita. Yo soy de Chihuahua tus pendejadas no me representan».

Chumel, sicario:

Además, no solo Chumel ignora que el pueblo de Chihuahua votó por la senadora, sino que además directamente la vuelve a agredir:

Para denigrar a la representante popular, Chume Torres recurre a risas de fondo y participaciones del equipo de producción, cómplices también:

-«Usted no ama a México, usted ama a López Obrador. dice y pregunta a la producción si le puede seguirla amenazando:

-«Le puedo decir que se vaya a la verga ¿o es muy fuerte»- pregunta Chumel Torres.

Desde el fondo del estudio los cómplices de las grave agresiones contra la senadora complacientes responden:

«-¡Por favor!» y la respuesta de Chumel a grito abierto: ¡ Váyase a la verga!»

Estoy orgullosa de ser atacada por misóginos, clasistas, racistas y majaderos como @ChumelTorres.



Por otro lado es un HONOR representar a los chihuahuenses buenos, respetuosos de las mujeres y de los más humildes.



Mijo: Serénese, ya está grande para estos berrinches. Se ve mal. pic.twitter.com/y8HwkWHIBi — Bertha Caraveo (@CaraveoBertha) February 19, 2022

Respuesta

Por otra parte en respuesta la senadora se dice orgullosa de ser atacada por misóginos, racista y majaderos como Chumel Torres:

«Estoy orgullosa de ser atacada por misóginos, clasistas, racistas y majaderos como Chumel Torres», dijo Caraveo.

Y agrega:

–«Por otro lado es un HONOR representar a los chihuahuenses buenos, respetuosos de las mujeres y de los más humildes».

Finalmente le manda un mensaje al agresor: «Mijo: Serénese, ya está grande para estos berrinches. Se ve mal».