Yuri es tachada en redes de ‘copiona’ por usar atuendo similar a Lady Gaga￼

Regeneración 28 julio 2022. La cantante Yuri fue severamente criticada porque apareció en algunas fotografías vestida con un atuendo similar al de la norteamericana Lady Gaga.

Mediante redes sociales, Yuri compartió varias fotos promocionando sus nuevas presentaciones en la Ciudad de México.

En las imágenes se puede ver a Yuri luciendo un extravagante traje de piel sintética color negro con un ornamento metálico en la cabeza.

Además, apareció acompañada de algunos modelos que también estaban caracterizados.

Aunque la famosa quiso llamar la atención con su look, lo único que consiguió fue que los usuarios la tacharan de copiona por usar un atuendo similar al de Lady Gaga.

“Señora ya deje de andar haciendo el ridículo y copiando/plagiando, mejor póngase a rezar para que vendan sus boletos, eso de andar copiando ya no le queda”, comentó un usuario.

Cabe recordar que hace poco la cantante Yuri estuvo envuelta en la polémica. Esto luego de que publicó su video Euforia donde los bailarines utilizaron banderas de la comunidad LGBT+.

Pero, los usuarios comenzaron a escribirle que ella era la menos indicada para utilizar símbolos de la comunidad para decorar su escenario.

“Si te peinamos, maquillamos o bailamos para ti ahí sí existimos, pero no se nos ocurra casarnos o adoptar porque ahí sí no #Yurilamenos”, “Como homosexual te digo que me parece una completa falta de respeto», comentaron.