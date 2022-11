¿A dónde se irá AMLO en los días de muertos?

El presidente AMLO tomará unos días de descanso y se irá a descansar a su quina en Chiapas en estos días de muertos.

RegeneraciónMx, 1 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador pasará el Día de Muertos en su quinta de Palenque, Chiapas, por lo que este miércoles 2 de noviembre no tendrá mañanera ni reunión del gabinete de seguridad.

Durante la mañanera de este martes, el tabasqueño dijo que hoy mismo saldrá rumbo a Tabasco para después trasladarse a su propiedad en Palenque.

“Hoy empieza la ceremonia, el recordar a nuestros difuntos, el día 1. De acuerdo a la tradición, es el día de los difuntos niños, niñas; mañana de los adultos, de los mayores”.

Indicó que hoy trabajará sólo medio día. “Vamos a estar hoy trabajando y mañana no vamos a tener actividad reunión de seguridad ni conferencia, mañana, día 2. Voy a ir a Tabasco y a Palenque, sí, salgo hoy, porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy”.