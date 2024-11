A proceso exalcaldesa de Amanalco detenida en operativo Enjambre

Amanalco: María Elena «N» vinculada a homicidio calificado. Prisión preventiva justificada. Acusada de la muerte del síndico Lara de la Cruz y su chofer

Regeneración, 28 de noviembre de 2024.María Elena ‘N’, alcaldesa de Amanalco, en el Estado de México, fue vinculada a proceso por un juez de control por su presunta participación en el delito de homicidio calificado.

Así, en redes se señala que el juez del Estado de México ordenó un plazo de dos meses y 15 días para la investigación complementaria.

Además de dictar prisión preventiva justificada como medida cautelar contra la funcionaria.

Amanalco

Por otra parte, se recuerda que la alcaldesa fue detenida el pasado viernes 22 de noviembre durante el “Operativo Enjambre”; donde las autoridades detuvieron al menos a 7 mandos de seguridad.

De acuerdo con las investigaciones, María Elena ‘N’ es acusada por el homicidio del síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz y su chofer Jerónimo Roque.

Se presume que el 25 de enero de 2023, la edil habría ordenado el asesinato de Lara de la Cruz por diferencias en el interior del Cabildo, la cual habría iniciado con un problema intrapartidista.

De este modo, la alcaldesa solicitó al síndico dirigirse a Zacazonapan para una reunión, pero en el lugar ya había gente esperándolo para matarlo.

Al día siguiente, la víctima fue localizada sin vida junto con su chofer dentro del vehículo en el que viajaron, en un paraje de la región.

Audiencia Amanalco

Cabe destacar que en la audiencia se reveló que un testigo dijo haber escuchado las ordenes; a través de una llamada telefónica que sostuvo la edil, por lo que la Fiscalía realizó otras entrevistas.

A partir de ello, el juez consideró que existían los elementos suficientes para suponer que la alcaldesa pudo fungir como posible autora intelectual del homicidio de síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz.

Y es que tras haber ganado las elecciones de 2021 en el municipio de Amanalco, como candidata de Movimiento Ciudadano, Ma Elena Martínez entró en disputa política con sus compañeros de partido.

Esto, porque después del triunfo porque decidió pasarse a Morena.

Violencia

Por otra parte, se destaca que el 4 de enero de 2022 un grupo de militantes de Movimiento Ciudadano, apoyados por Lara de la Cruz, impidió que María Elena Martínez asumiera la presidencia municipal.

En aquella ocasión estalló la violencia cuando militantes de Movimiento Ciudadano le impidieron el paso, y tras intercambiar palabras, recibió empujones y golpes que la llevaron al suelo.

Ahí tirada, María Elena Martínez fue rociada con gas lacrimógeno por lo que tuvieron que intervenir elementos policiacos de la localidad para retirarla del lugar.

Lo anterior, en medio de un grupo de personas que la agredían, para trasladarla a un hospital de Valle de Bravo.

Hechos

“Fui al palacio para dialogar, pero el síndico me agredió con un golpe en la cara y ordenó que me mataran a golpes; me tiraron al suelo, sentí un líquido en el rostro y perdí el conocimiento, hasta que desperté con oxígeno y suero en el hospital”, narró Martínez Robles.

En ese momento María Elena Martínez Robles señaló como responsables de la agresión directamente al síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz.

Así como a Salvador Salgado Román, Humberto Salgado Román, Nery “N”, Noe Vera Álvarez, Gerardo Loreto, Bernardo Lucas Gómez.

María Elena Martínez Robles indicó que la esposa de Miguel Ángel Lara de la Cruz era la presidenta municipal suplente; y que la intención del síndico municipal era imponerla a como diera lugar.

Finalmente, días después de los pleitos políticos, la Secretaría General de Gobierno informó que la alcaldesa de Amanalco y el síndico municipal habían pacto evitar mayores conflictos políticos.

Esto es, acordaron repartirse las direcciones de gobierno. Un año después Miguel Ángel Lara de la Cruz apareció ejecutado junto con su chofer.

