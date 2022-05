Alfredo Adame cela a Magaly en reality de TV Azteca; dice que es capaz de matar

Durante el programa de televisión, Alfredo Adame confesó que esta celoso y no responderá por el nivel de violencia que resulte

Regeneración 13 mayo 2022. El actor Alfredo Adame volvió a estar envuelto en la polémica por las declaraciones que hizo durante su participación en el programa «Soy famoso. ¡Sácame de Aquí!».

«Ya no voltees a ver a Guty, eh. Porque me estoy poniendo celoso, reina. Y ya sabes que cuando se me sube lo Adame a la cabeza puedo llegar incluso a asesinar», le dijo Adame a su novia Magaly Chavez.