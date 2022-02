AMLO asegura tener documentos que comprueban los ingresos de Loret

El presidente López Obrador aseguró que tiene los documentos que comprueban los ingresos de Loret, sin embargo, esperará una respuesta del INAI.

Regeneración, 16 de febrero de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador retomó lo que mencionó en la conferencia de ayer, asegurando que tiene en sus manos los documentos que comprueban los ingresos de Carlos Loret.

El mandatario señaló que de manera personal, Televisa le aclaró que no tienen relación con Loret de Mola desde el 2019.

«Por cierto, de Televisa aclararon, no públicamente, sino de manera personal, de que ellos ya no tienen relación desde el 2019 con Loret de Mola. Si se acuerdan, ahí hay un dato de 11 millones «, dijo.

Al mostrar nuevamente la imagen con un resumen de los supuestos ingresos del comunicador, el presidente refirió que los 11.8 millones de pesos no corresponden a Televisa, sino a otra empresa.

«Estos 11.8, Televisa dice que no se los entregó a Loret y sí es otra empresa, no recuerdo su nombre, que es a la que le vendió Televisa la W. (…) en efecto, aquí son ocho y medio (millones de pesos) de esa otra empresa de Cabal, (Cabal Peniche) no de Televisa, porque estuve revisando los documentos«, apuntó.