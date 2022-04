AMLO desea elecciones libres en el STUNAM, «son nuevos tiempos»

El presidente López Obrador hizo un respetuoso llamado a los trabajadores del STUNAM para que «tengan la arrogancia de sentirse libres».

Regeneración, 21 de abril de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre las elecciones en el Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM).

Primero, el mandatario refirió que serán respetuosos de la autonomía de la universidad, y si es de su competencia, la Secretaría del Trabajo vigilará el proceso.

Después, el presidente exhortó a los dirigentes y trabajadores del sindicato a ejercer su libertad en estos nuevos tiempos.

«Decir que son nuevos tiempos, los trabajadores son libres y tienen que ejercer su libertad, la libertad no se implora, se conquista «, mencionó.

López Obrador añadió que el trabajador debe de tener la arrogancia de sentirse libre para romper con los líderes «charros».

«Si el trabajador no se atreve, no tiene la arrogancia de sentirse libre, pues va a seguir apoyando a los líderes antidemocráticos, lideres charros. Entonces depende mucho de los trabajadores», agregó.

El mandatario también citó una frase de Simone de Beauvoir, adaptándola al contexto actual.

«El opresor no sería tan fuerte, no habría líderes charros, si no tuviesen cómplices entre los propios oprimidos. Es que hay una especie de masoquismo, ¡tenemos que revelarnos!«, opinó.