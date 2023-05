AMLO no descarta ir por compra de Banamex si Larrea se baja

El presidente AMLO señaló que no vería mal que el país pueda tener parte de Banamex y la gente tenga posibilidades de adquirir acciones del banco.

RegeneraciónMx, 23 de mayo de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la supuesta información de Darío Celis quien dijo el Grupo México estaría bajándose de la compra de Banamex como un berrinche.

En la conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que al enterarse de esta noticia, se emocionó ya que hay posibilidad de que el gobierno, si no se concreta la compra por Grupo México, puede entrar por la puja.

“Pero yo hasta me alegré, porque si no lo va a comprar el hay una posibilidad de crear una asociación público privada”, explicó el mandatario, quien no descarta que el Gobierno de México adquiera parte del banco.

El presidente AMLO destacó que la decisión podría beneficiar a los trabajadores de la empresa para que no sean despedidos y se les proteja, además de que se dejaría abierta la posibilidad de que el pueblo mexicano invierta en un Banamex propiedad del Estado.

¿Qué fue lo que pasó con el chisme de Banamex que involucra a AMLO?

Darío Celis aseguró que Germán Larrea, dueño de Grupo México, habría desistido de comprar Banamex a CitiGroup por 7 mil millones de dólares, luego de que el gobierno de México recuperara las vías de Ferrosur.

“Entonces tomamos esa decisión e hicieron todo un escándalo, se rajaron la vestidura, atentado a la propiedad privada, ahora así ya apareció la verdadera política”. AMLO

AMLO desmintió que haya algún tipo de roce con Grupo México y reiteró que las negociaciones de la minera siguen en pie con la empresa banquera con sede en los Estados Unidos.