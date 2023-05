AMLO: “Orgullo que en Perú me llamen persona ‘non grata'”

El presidente AMLO señaló que no dejará de poner en la mesa la situación del expresidente Pedro Castillo que fue quitado a la mala de la presidencia de Perú.

RegeneraciónMx, 23 de mayo de 2023.- El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de lo ocurrido en el Congreso de Perú en el que se avaló la propuesta en comisiones para declararlo como persona non grata, lo que consideró incluso como “un timbre de orgullo”.

Además, el mandatario destacó que si el actual gobierno de Dina Boluarte le diera un reconocimiento, dijo, sentiría “vergüenza”.

Durante su conferencia de prensa matutina, el presidente AMLO afirmó que México está siendo respetado en el mundo porque no se permite la corrupción ni las injusticias,

“El pueblo está en México empoderado”, apuntó que eso es lo que les falta en otras partes, “por ejemplo, el Perú, que se empodere el pueblo y muchas gracias que me declararon persona non grata, es un timbre de orgullo”, señaló AMLO.

A la vez, expresó su respeto, admiración y cariño al pueblo de ese país, y aclaró que “estamos conscientes de que es una élite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencia, periodistas vendidos, alquilados, intelectuales alcahuetes… no el pueblo de Perú”.

Entonces, insistió, “muchas gracias, muchas gracias por declararnos persona non grata, porque me sentiría yo mal si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregara una condecoración o me aplaudieran, a lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría yo muy mal”.

El lunes, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de Perú aprobó la propuesta para declararlo como persona non grata, lo cual aún debe ser debatido en el pleno de ese órgano.