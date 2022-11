AMLO: Poder judicial, donde más impunidad hay en el país

El presidente AMLO le recordó a los órganos del Poder Judicial que aún quedan muchos pendientes por atender y que por la impunidad, no dan solución.

RegeneraciónMx, 24 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador fue contundente con el poder judicial ya que exhibió que se tiene muchos problemas por el comportamiento de algunos jueces.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario destacó que espera que el Poder Judicial haga algo con lo que ocurre en el país, la impunidad que existe en varios sectores.

“Hay menos -desde luego- impunidad, sin duda, pero donde sigue habiendo notoriamente más impunidad, protección, es en el caso del Poder Judicial para liberar a personas que cometen delitos y que al final resultan inocentes y los liberan porque se integró mal la averiguación o por cualquier excusa, cualquier pretexto, que resultan que se vuelven muy, muy legalistas. Es un problema estructural pero hay que atenderlo. Puede salir del Poder Judicial una reforma en ese sentido porque hace falta”, destacó.

Subrayó que ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo pueden intervenir, por lo que debe surgir desde el Judicial. A la par, llamó al Consejo de la Judicatura Federal a atender estos casos.

“No es ánimo de estar socavando la credibilidad del Poder Judicial, porque no se puede también generalizar, es en algunos casos, pero sigue presentándose ese problema, y no se inicia ningún proceso de investigación, y la Judicatura es para eso; es el Poder Judicial dentro del Poder Judicial”, agregó el presidente AMLO.

Durante su conferencia de prensa matutina se le expuso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación está por debatir un amparo relacionado con los adornos y nacimientos navideños, López Obrador reprochó “¿para qué se meten con las tradiciones, con las costumbres del pueblo?”. De igual forma, sobre la discusión sobre la prisión preventiva a defraudadores fiscales, indicó: “cómo van a estar protegiendo a los facturemos que se hicieron inmensamente ricos”

Al considerar que el uso de facturas falsas “es un descaro tremendo”, descartó que se revierta la prisión preventiva en estos casos «porque aquí lo vamos a denunciar”. Antes, añadió, «hacían lo que querían porque la gente ni se enteraba, no se sabía quienes eran los jueces, los magistrados, los ministros, todo era casi en la clandestinidad, ahora no. Y hay que seguir denunciando”.

Adujo que estos episodios eran comunes en el pasado, pero recalcó que ahora “el que cometa delito es castigado, sea quien sea, y no hay acuerdos, no hay ninguna negociación. También esto les ayuda a los de la delincuencia para que sepan claramente de que no se permite la impunidad, que no les vayan a ir a decir, es que no te preocupes, no va a pasar nada. Ya es otra cosa distinta y ojalá en los estados se transmita el mismo mensaje, porque esto ayuda mucho”, destacó AMLO.

Consultado sobre si hay actualmente algún gobierno estatal involucrado con grupos criminales, dijo: “No sé cómo puedan darse estas relaciones ahora, ha cambiado mucho. Ayuda el que se emitan estos mensajes y se tengan mesas de seguridad en los estados en los que participan autoridades federales”.

Con información de La Jornada