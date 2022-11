AMLO señala que no se debe bloquear la colocación de nacimientos en sitios públicos

El presidente AMLO señaló que no cree que pase esa propuesta del ministro de la SCJN de que no se instalen nacimientos en lugares públicos.

RegeneraciónMx, 28 de noviembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador habló de la propuesta que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre que se contempla prohibir la colocación de nacimientos decembrinos en espacios públicos, lo cual dijo estar en contra de dicho proyecto y llamó a la libertad religiosa.

“Yo no estoy a favor de eso, creo que eso no tiene fundamento legal ni tiene que ver con nuestras tradiciones, con nuestras costumbres. Además, creo que es contrario a la libertad religiosa”, sostuvo este lunes en su conferencia matutina el presidente AMLO.

Tras ponderar que Benito Juárez era anticlerical pero no antirreligioso, confió que no se aprobará el proyecto porque representaría prohibir “la celebración del hombre que más ha luchado por los pobres, porque Cristo fue un luchador social”.

En su defensa a la libertad religiosa, agregó que “mi opinión es que eso no se debe permitir, ninguna tradición, costumbre, además, ¿en qué daña?, es un asunto de dogmatismo. No creo que se apruebe eso (…) hay que ver cómo está el proyecto, pero sí, creo que no deberían de meterse con eso”, insistió el tabasqueño.

La discusión en la SCJN se originó tras la revisión de un amparo promovido por ciudadanos asesorados por una asociación civil, en un caso que inició hace dos años, cuando se presentó el recurso en contra de que las autoridades de Chocholá, Yucatán, usarán recursos públicos para la instalación de un nacimiento en el Palacio Municipal.