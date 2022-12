Atentan contra Ciro Gomez Leyva a metros de su casa 

El periodista, Ciro Gómez Leyva, anunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un atentado pero salió ileso.

RegeneraciónMx, 15 de diciembre de 2022. El periodista y conductor del noticiero de Imagen, Ciro Gómez Leyva, anunció a través de sus redes sociales que fue víctima de un atentado en su contra.

El comunicador también del grupo fórmula informó que a 200 m de su casa, dos sujetos a bordo de una motocicleta dispararon en contra de su automóvil.

El comunicador señaló que en punto de las 11:10 horas de la noche los sujetos dispararon, Sin embargo gracias a su blindaje en el automóvil que es de su propiedad resultó ileso.

“A las 11:10 pm a 200 metros de mi casa dos personas en una motocicleta me dispararon, al parecer con la clara intención de matarme. Me salvó el blindaje de mi camioneta que yo manejaba y he enterado del asunto a las autoridades”, destacó.