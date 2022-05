Atleta de judo David Gómez falleció al término de una competencia

De acuerdo con la Universidad de Guadalajara, el atleta David Gómez terminó una competencia individual en la división de más de 100 kilogramos en la Universidad Nacional en Ciudad Juárez

Regeneración 16 mayo 2022. El atleta mexicano de judo David Alejandro Gómez falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio tras concluir una competencia en Chihuahua.

De acuerdo con la Universidad de Guadalajara, el atleta terminó una competencia individual en la división de más de 100 kilogramos en la Universiada Nacional en Ciudad Juárez.

Mediante un comunicado se informó que David Gómez recibió RCP por parte del personal médico que se encontraba en las competencias.

Por su parte el doctor Armando Mondragón, médico especialista de los equipos deportivos de la Universidad de Guadalajara señaló que el atleta comenzó a marearse durante el evento.

“Le dijo al árbitro que parara, quiso incorporarse nuevamente, no pudo, y ahí es cuando entramos nosotros y ahí cayó en paro. No hubo un golpe, no hubo un evento que desencadenara eso”, comentó el médico.