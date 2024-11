Canelo Álvarez con Sheinbaum, le entrega cinturón de Campeona Mundial

Canelo Álvez con Sheinbaum, le entrega cinturón de Campeona Mundial y guantes de Paz. Clases masivas de boxeo en México el 6 de abril de 2025

Regeneración, 29 de noviembre de 2024. Saúl Canelo Álvarez sorprendió este viernes 29 de noviembre al presentarse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Y es que Saúl Canelo Álvarez es uno de los principales referentes del deporte en México.

Además de sus éxitos deportivos, el pugilista de Jalisco destaca también como empresario y se ha mostrado con cercanía a Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum Canelo

Cabe destacar que los portales deportivos describe que Claudia Sheinbaum ofreció su conferencia de prensa matutina este viernes 29 de noviembre.

Así, en la recta final del evento, la presidenta de México anunció que se aproximaba una sorpresa. La sorpresa fue nada más y nada menos que la visita de Saúl Canelo Álvarez.

Además, quien a su arribo saludo a la mandataria y a los presentes para posteriormente subir al estrado y tomar el micrófono.

Al tiempo que se destacó por parte de Sheinbaum el anuncio de la clase masiva de boxeo que se realizará en México en 2025.

Misma que se llevará a cabo el 6 de abril del 2025 a lo largo y ancho de toda la República Mexicana.

Sumado a esto, el Canelo respaldó los proyectos deportivos que se lleven a cabo durante el sexenio de Claudia Sheinbaum.

Canelo habla

Asimismo, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), ofreció unas palabras a los presentes y entre ellas llamó «la campeona del mundo» a Claudia Sheinbaum.

De la misma manera, Sulaimán regaló los ‘guantes de boxeo blancos de la paz’ a la mandataria para posteriormente solicitarle su apoyo para la realización de una clase de boxeo masiva.

Canelo saludó con un abrazo a Sheinbaum y le entregó un cinturón con la leyenda “campeona mundial”, firmado por Álvarez. También le obsequió los guantes blancos de la paz.

“Buenos días a todos, gusto de verlos, muchas gracias presidenta por recibirme y es un honor estar aquí con usted. Muchas felicidades por todo y pues gracias a todos los que están aquí».

Seguidamente, asentó: «Espero que pasen felices fiestas, muchas gracias por emocionarse al verme”, expuso el boxeador».

Preguntas

Cabe destacar que a pregunta expresa sobre un mensaje para los jóvenes el Canelo dijo que en primer lugar la cosa es desde los padres.

“Primero que nada, creo que es desde sus padres, ¿no? Viene desde ahí, pero el deporte es muy importante para poder salir de eso».

Yo en lo personal, señaló el Canelo «vi muchos muchachos que se drogaban y que estaban perdidos, se metieron al boxeo y pues tienen totalmente otra vida muy diferente».

“Creo que el deporte, impulsar el deporte, es algo muy importante, y confiamos en que así será, y así que, nada, decirles eso, que busquen cualquier deporte que les llame la atención, porque eso es, eso es muy sano para todos”, apuntó.

Apoyo Sheinbaum

Desde el atril, Saúl Álvarez garantizó que siempre impulsará el deporte y buscará apoyar a los jóvenes mexicanos.

“Siempre si es para ayudar a la gente, si es para apoyar a México, si es para apoyar a los jóvenes, siempre, el poner mi granito de arena, siempre voy a estar ahí al 100 por ciento”

Cabe destacar que el Canelo dijo que: «Siempre apoyar el deporte sea quien sea, siempre voy a estar al 100 por ciento apoyando”.

El Canelo agregó que “siempre para mí el pensar en pelear en México me pone muy feliz y me pone de buenas, porque me recuerda muchas cosas y siempre para mí es un honor el poder pensar el tener una pelea aquí en México”.

Orgullo Sheinbaum

Al tomar la palabra, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció la presencia de Saúl Canelo Álvarez, a quien calificó como un orgullo de México. Expuso que es un hombre muy completo y con valores.

“He tenido la verdad, el gran privilegio de poder platicar con él varias veces y en estas pláticas he conocido al hombre, más allá de el boxeador, del deportista».

Al tiempo que precisó, «es un hombre muy completo en el sentido de no solamente la disciplina y la excelencia que tiene en su trabajo deportivo, sino que tiene muchos valores que los transmite no solamente a su familia, sino todo el pueblo de México”.

Clases

Asimismo, Sheinbaum añadió que el Canelo promoverá la clase de box más grande del mundo, la cual está programada para el próximo seis de abril, en cada plaza pública del país.

“Queremos que en los municipios, los presidentes y las presidentas municipales se sumen, los gobernadores y las gobernadoras de los estados se sumen».

#Enterate| Así fue la foto que le pidió "a la campeona de México" @Claudiashein 🥊 el campeón en el ring @Canelo.



Los reporteros de la fuente, notablemente emocionados, solicitaron a los dos tomarse una foto con ellos para el recuerdo. #MañaneraDelPueblo #ClaudiaSheinbaum… pic.twitter.com/aBnz11YrUc — Manuel Galeazzi (@ManuelGaleazz1R) November 29, 2024

Incluso:

«Que ese día, así como fue en el Zócalo de la Ciudad de México, que se puso la bandera de México con los colores al mismo tiempo que se hizo la clase de box, pues esté en cada plaza de nuestro país, y para eso nos tenemos que preparar».

“Lo que queremos proponerle al Canelo es que nos ayude a la promoción de este programa y otros, que en su disciplina pues evidentemente él tiene poco tiempo».

Pero siempre un mensaje de aliento a las y a los jóvenes, «pues es algo que se lleva el corazón. Entonces pues muchas gracias, Canelo”, agregó Sheinbaum.

Invitados

Por otra parte, Claudia explicó que invitó a Saúl Álvarez y a Mauricio Sulaimán a la mañanera, porque se habían quedado de ver este viernes.

“Y le dije ‘pues por qué no vienen a la mañanera primero, a que pueda Canelo dar un mensaje a todas y todos los jóvenes mexicanos mexicanas’».

«Ahora nos vamos a poner de acuerdo en cómo vamos a colaborar, no solamente en la propia disciplina y lo que requiere, sino en que esta disciplina se vuelva un mensaje de paz en todo nuestro país”, expuso.

Felicita

Por su parte, Mauricio Sulaimán dijo:

«Yo quisiera, a nombre de toda la comunidad del boxeo de México, del mundo, felicitarla, señora Presidenta, porque usted es la campeona de las mujeres, la campeona del mundo, la campeona de la paz».

Explicó que «todo inició hace muchos años, porque cuando tuvimos nuestra convención anual, (Sheinbaum) abrió la convención ante todo el mundo».

«Desde ese momento se llevó a todos los miembros del Consejo Mundial de 178 países un pedacito de Claudia en su corazón”, declaró.

Además, Sulaimán hizo mención del récord Guinness logrado con la clase masiva de boxeo en el Zócalo.

