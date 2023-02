CDMX baja 47% homicidios dolosos, la mayor reducción del país

CDMX es la entidad con la mayor reducción absoluta en homicidios dolosos del país. Ocho delitos de alto impacto están en mínimos históricos

Regeneración, 8 de febrero de 2023. Claudia Sheinbaum inauguró el C2 Centro Histórico, para vigilancia. En el evento el Secretario de Seguridad Ciudadana destacó la reducción de homicidios de 47%.

Esto, entre 2019 y 2022.

CDMX

Y es que se subraya que ninguna entidad federativa ha reducido tanto los delitos de alto impacto en términos absolutos como la Ciudad de México, entre 2019 y 2022.

Por otra parte, se indica la participación en la inauguración del Centro de Comando y Control C2 Centro Histórico, del Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Esto es, de Omar García Harfuch, quien destacó los resultados obtenidos gracias a la coordinación interinstitucional.

Así como a las funciones de investigación e inteligencia que permiten el análisis de las cámaras de videovigilancia en CDMX.

Como parte de nuestra Estrategia de Seguridad, inauguramos el C2 Centro Histórico para mejorar la seguridad de este importante punto comercial, cultural y turístico de la Ciudad de México. Cuenta con mil 850 cámaras y vigilará 4 sectores: Alameda, Morelos, Centro y Congreso. pic.twitter.com/g2DXqAOcWl — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) February 8, 2023

Museo

Por otra parte, se indica que el evento celebrado en el Museo del Policía, contó con la presencia de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo.

Así, el Secretario García Harfuch reconoció la colaboración de Juan Manuel García Ortegón, a través del C5 .

Además destacó que gracias a la estrategia implementada y a la coordinación con la Fiscalía General de Justicia de CDMX se han realizado 2 mil 555 operativos del 2019 al 2023.

Lo anterior, entre órdenes de cateo y acciones en flagrancia, lo que ha derivado en la detención de más de 3 mil delincuentes.

Incluso subrayó que estas detenciones están todas relacionadas con delitos de alto impacto.

Objetivo

Además, destacó que fueron detenidos 120 objetivos prioritarios considerados generadores de violencia.

Y, entre los que destacan 70 operaciones que se realizaron con apoyo de las Fuerzas Armadas.

Reduce

Además, por otra parte, resaltó que entre 2019 y 2022, la Ciudad de México ha sido la entidad con la mayor reducción absoluta en homicidios dolosos del país.

Asimismo, la segunda en términos porcentuales, donde la reducción de homicidios entre 2019 y 2022 ha sido de 47%.

-“Pasamos de tener 15.46 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en 2019 a cerrar 2022 con una tasa de 7 por cada 100 mil habitantes”, precisó.

También señaló que ocho delitos de alto impacto están en mínimos históricos desde que la Federación tiene registros públicos, es decir, desde 1997.

Y puntualizó que “ninguna entidad federativa ha reducido tanto los delitos de alto impacto en términos absolutos como la Ciudad, entre 2019 y 2022”.

Encuesta

Por otra parte, respecto a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, indicó que a inicios del 2018, el porcentaje de habitantes de CDMX que decían sentirse seguros era de 7%.

Sin embargo, al cierre de 2022, esta cifra subió a 40%.

-“Es decir, en 4 años se ha quintuplicado la percepción de seguridad de los habitantes de la Ciudad de México».

Además, dijo que esta misma encuesta del INEGI indica que la confianza hacia la policía de la Ciudad de México se ha incrementado en 9 puntos desde 2018.

Jefa

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, recordó los cuatro ejes de la estrategia de seguridad que ha implementado.

Incluso, reconoció el liderazgo del Secretario Omar García Harfuch. Añadió que:

-“…, la tecnología per sé no sirve de nada si no está asociada a una estrategia de seguridad”.

Y. por eso, expresó que este C2 es una herramienta para dar seguridad al Centro Histórico, que no sería suficiente si no está vinculado con la mejora de las capacidades de la policía.