Celebridades alzan la voz por Gaza y Sudán

Estrellas como Rosalía y Mark Ruffalo recitan a poetas asesinados en Palestina y Sudán. Únete al concierto de Artists For Aid este 10 de enero

Regeneración, 10 de enero de 2026.– Hay palabras que las balas no pueden callar. En un acto de amor profundo y resistencia, diversas personalidades han decidido prestar sus voces a quienes fueron silenciados para siempre.

⚡JUST IN – Pedro Pascal and Bella Hadid are hosting a charity concert, “Artists for Aid,” in support of Palestine and Sudan, scheduled for January 10, 2026 pic.twitter.com/3uFf5g6cda — Ounka (@OunkaOnX) January 6, 2026

«Pedro Pascal y Bella Hadid organizan un concierto benéfico, “Artistas por la Ayuda”, en apoyo a Palestina y Sudán, programado para el 10 de enero de 2026.»

El arte como trinchera

A través de la poesía, celebridades como Rosalía, Mark Ruffalo y Jeremy Allen White rinden un tributo conmovedor a poetas palestinos y sudaneses, como Omar Fares Abu Shawish y Mohammad al-Fagturi. Ambos fueron víctimas de crisis humanitarias brutales.

El objetivo es claro: generar conciencia mundial sobre las masacres en Gaza y Sudán. Ni el silencio ni la indiferencia son opciones válidas en este momento histórico.

Un «cento» por la vida

Este video, compartido por el artista Mustafa, es un «cento»: un tejido de versos rescatados de varios poemas. Es un abrazo eterno a los que se fueron.

“Las letras aquí son de poetas fallecidos… asesinados prematuramente. Esto es para ellos, por lo que dejaron atrás”, escribió Mustafa, recordándonos que cada verso es un latido que la guerra no pudo detener.

La iniciativa fue impulsada por el productor británico Dev Hynes, conocido como Blood Orange.

Memoria que no se apaga

La solidaridad no termina en la palabra. Figuras como Bella Hadid y Pedro Pascal nos convocan este 10 de enero a un encuentro de esperanza organizado por Artists For Aid.

Será una noche para sanar, donde la música de Clairo, Omar Apollo y Shawn Mendes servirá para recaudar fondos vitales destinados a la atención médica y el alivio del sufrimiento infantil en Gaza y Sudán.

Clairo will be performing at Artists for Aid for Sudan and Palestine TOMORROW !



All proceeds from this show will support the Sudanese Americans Physicians Association and the Palestine Children’s Relief Fund equally ❤️



Link to donate and for more info below ⬇️ pic.twitter.com/Yyj0xRsB1T — Daily Clairo (@clairodailys) January 10, 2026

Cita con la solidaridad

La transmisión inicia a las 18:00 horas (Los Ángeles). Las donaciones se entregarán a Palestine Children’s Relief Fund y Sudanese American Physicians Association. Visita artistsforaid.org para registrarte y aportar a esta causa vital. La cultura no solo decora, la cultura también salva vidas.

Recordar es volver a pasar por el corazón. Esta iniciativa recuerda al poema Don’t Mention the Children escrito por Micheal Rosen, poeta británico.

En dicho poema se da lectura a nombres de infancias palestinas asesinadas durante el 2023. Como bien dijo Almodóvar en ese momento, frente a la ocupación y la barbarie, nuestra conciencia es la única herramienta capaz de transformar el dolor en ayuda real.