Ciro Murayama, en contra de la 4T y de AMLO: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum señaló al Consejero del INE, Ciro Murayama, de estar en contra del presidente López Obrador y la 4T

Regeneración, 21 de febrero de 2022. Este lunes, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum señaló al Consejero del INE, Ciro Murayama, de estar en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y la Cuarta Transformación.

La mandataria revivió el pleito que en días pasados protagonizaron en redes sociales por sus posturas alrededor de la veda por la revocación de mandato.

Sheinbaum exhibió una imagen en donde se promueve un ciclo de conferencias de Unidos por México en el que participará Ciro Murayama, Xóchitl Gálvez y Santiago Creel.

Sheinbaum pide que Ciro Murayama salga del INE

Por lo que, solicitó su separación del INE para que pueda participar en un partido político.

“Y esto es muy importante para la ciudadanía, muy importante para el pueblo de México, para los habitantes de la ciudad de México, porque es desenmascarar, y realmente mostrar que no es un tema de democracia, es un tema de que están en contra de la cuarta transformación y del presidente, pero entonces que se salgan del Instituto Nacional electoral y que participen en un partido político”, expresó la jefa de Gobierno.

Luego de que la cuestionaran sobre la veda que forma parte de los lineamientos aprobados por Morena y sus aliados, Sheinbaum Pardo dijo que en un ejercicio de democracia participativa es fundamental la participación de la ciudadanía e insistió en señalar que algunos consejeros del INE incumplen la ley.

“Pero ellos no la cumplen, o sea si me entienden, por eso digo que ellos no cumplen en ser árbitros electorales, participan en eventos de partidos políticos, entonces qué autoridad moral tienen, un ejercicio tan importante como el que se va a tener de democracia participativa pues es muy importante la participación de la ciudadanía, entonces hay que ser digamos, al menos, consecuentes, entonces por eso digo dónde quedó el árbitro, porque el árbitro debería ser para un lado y para el otro”, señaló.