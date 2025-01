Con Estados Unidos siempre como iguales: Sheinbaum

«Entre iguales, somos dos naciones, socios comerciales en un acuerdo comercial, quizá el más completo y que beneficia a las tres naciones»: Sheinbaum

Regeneración, 20 de enero de 2025. La presidenta Sheinbaum abordó una serie de temas con respecto a la relación con Estados Unidos y resaltó la soberanía nacional.

«Nosotros no tenemos por qué… Lo dice nuestra Constitución en política exterior, que todas las naciones son iguales, pero en particular México no tiene por qué —lo dije en el Zócalo— agachar la cabeza».

Esto, es no «sentirnos menos, si somos un país grandioso, una potencia cultural».

Sheinbaum

A nombre del Gobierno de México felicito a Donald Trump @POTUS por su toma de posesión como presidente número 47 de los Estados Unidos de América. Como vecinos y socios comerciales, el diálogo, el respeto y la cooperación siempre serán el símbolo de nuestra relación. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 20, 2025

Seguidamente, la presidenta de México dijo desde Palacio Nacional que «las y los mexicanos somos un pueblo trabajador, honesto, que somos fraternos, solidarios».

«Tenemos mucho que presumir ante el mundo entero», aseveró incluso.

Entonces, la relación con Estados Unidos tiene que ser «entre iguales, somos dos naciones, socios comerciales en un acuerdo comercial, quizá el más completo y que beneficia a las tres naciones».

Esto es, «a Canadá, Estados Unidos y a México, pero somos una nación igual que cualquier otra nación y con un pueblo que, además, hoy está empoderado, conocedor de su historia, de su fuerza».

Cabe destacar que Sheinbaum subrayó el papel del gobierno en estos momentos de las relaciones con Estados Unidos.

Entonces, nosotros «somos representantes del pueblo de México, mi papel es ser representante de este pueblo grandioso».

«Nuestra relación con Estados Unidos será de iguales y siempre en defensa de las y los mexicanos que viven en Estados Unidos», insistió.

Es difícil encontrar un articulista en favor de la 4T, ganamos gracias al pueblo, por eso sacamos 36 millones de votos en medio de campañas mediáticas en nuestra contra, plantea la presidenta Claudia Sheinbaum. pic.twitter.com/0O5J3R2QZR — JorgeArmandoRocha (@JorgeArmandoR_) January 20, 2025

Al tiempo que espera, dijo sea pronto el diálogo, colaboración con EE,UU.

Esto, en temas migratorios, reconocimiento del trabajo de los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, narcotráfico, armas que cruzan.

Y «también temas culturales y, por supuesto, los temas comerciales. Entonces, siempre como iguales.»

Semiconductores

Por otra parte, con relación a las inversiones de semiconductores en Arizona y Sonora, Sheinbaum precisó que se trata de un esfuerzo por producirlos en América.

«Esfuerzo que está haciendo gobernador para que empresas fabricantes de semiconductores», dijo con relación a Sonora.

Además, «hay distintos tamaños de semiconductores y distintos diseños; y Taiwán es uno de los lugares en donde mayor desarrollo y producción de semiconductores hay, China también».

Y ahora, hay un esfuerzo muy grande para que también se fabrique en Norteamérica; «Estados Unidos también tiene plantas, pero el mayor desarrollo estuvo en los últimos años en Asia».

Entonces, Sonora tiene un potencial muy grande, precisamente, «por este vínculo con Arizona, donde fue la decisión en su momento de la producción de semiconductores, que ya va muy avanzada».

🚨OJO: Claudia Sheinbaum se lanza contra Carlos Salinas de Gortari por el Tratado de Comercio.



Asegura que le hizo mucho daño al país y que es mejor el que firmó AMLO en 2020. pic.twitter.com/TYGjiD2Sd8 — Manuel Pedrero (@YosoyPedrero) January 20, 2025

No solamente la instalación de empresas «Jalisco también tiene empresas de semiconductores muy importantes».

Inversiones

Seguidamente, precisó la presidenta Claudia que «no solamente el traer las inversiones a México, sino el desarrollo científico y tecnológico relacionado con los semiconductores».

Hay dos instituciones mexicanas académicas que tienen un desarrollo muy importante: Uno es el Cinvestav, que tiene particularmente una sede en Jalisco, que tiene un desarrollo muy amplio.

Y el otro es el INAOE, que es un Centro SEP-Conahcyt que también tiene desarrollo importante, «sin limitar el desarrollo que hay en el Tecnológico Nacional de México, en la UNAM, en otras universidades públicas».

Tiempo de definiciones



Yo estoy

con la Señora Presidenta

Claudia Sheinbaum @Claudiashein #YoEstoyConClaudiaPresidenta pic.twitter.com/TCTkZCp8Zf — Luis Guillermo Hernández (@luisghernan) January 20, 2025

Lo que queremos, ahora, es generar la parte del desarrollo, «del diseño de los semiconductores, que es muy importante como la parte de la cadena productiva».

Misma, «que podría aterrizar en la producción de los semiconductores y tener las patentes relacionadas con este diseño.

Ya estamos trabajando justo con Cinvestav y el INAOE: «la idea es instalar esta planta y después, ya su vínculo con empresas públicas o empresas privadas».

Es decir, «para que se desarrollen en México cierto tipo de semiconductores».

Y que la producción no solamente sea de fuera, «sino que también se desarrolle en nuestro país, sea con empresas nacionales o empresas extranjeras».

Saguaro

Por supuesto, estamos totalmente en apoyo de nuestra Presidenta ✊🏼✊🏼✊🏼#YoEstoyConClaudiaPresidenta pic.twitter.com/m7VRczHViD — Vy Castillo (@vy_castillo) January 20, 2025

Finalmente la presidenta se comprometió a comentar el manifiesto de impacto ambiental, con información de Medio Ambiente sobre el proyecto Saguaro Energy que desarrolla la compañía Mexico Pacific Limited.

Lo anterior, con una inversión de 15 mil millones de dólares, en la región del desierto de Sonora, es en Puerto Libertad.

«Tiene que ser aprobada la manifestación de impacto ambiental antes de que inicie la obra o que inicie la inversión», recordó Sheinbaum.

No sé exactamente en qué punto «va; averiguamos con Alicia Bárcena y, por supuesto, lo informamos aquí».

Y dijo:

» Es distinto también, porque se apostó por la maquila en la época del primer Tratado, la maquila entendida como, de nuevo: se importa todo de Estados Unidos, se maquila en México porque hay mano de obra barata y se exporta. Ese era el objetivo de entonces».

Esto es:

¡Los pueblos del México profundo suman su voz al Plan Nacional de Desarrollo!



En cumplimiento de la ley y siguiendo el principio juarista de que con el “pueblo todo, sin el pueblo nada”, el día de ayer realizamos en Morelia, Michoacán, el Foro Nacional de Consulta a los Pueblos… pic.twitter.com/5NQs8C41LQ — Adelfo Regino Montes (@DEELAYUUK) January 20, 2025

«Ahora, no. La inversión extranjera directa tiene cadenas productivas en nuestro país». Lo que queremos nosotros es aumentar esa cadena productiva de producción nacional.

Incluso, dijo Sheinbaum «, incluso, «desde las pequeñas y medianas empresas para la fabricación final de distintos bienes y también de servicios».

«México hoy es el tercer país en formación de ingenieros e ingenieras en el mundo, vean nada más lo que eso significa».

O sea, «que no en cualquier país puedes instalar semiconductores, porque requiere personas con calificación, con formación en ingenierías diversas; no solo en ingenierías, pero principalmente».

Y no por eso vamos solamente a formar ingenieros e ingenieras, también queremos historiadores, también queremos filósofos.

«Queremos que México tenga a sus jóvenes en las universidades y que podamos seguir formando desde científicos hasta humanistas y artistas; eso es lo que hace todavía una potencia mayor de nuestro país».

Finalmente, Sheinbaum insistió en que «es distinto el modelo neoliberal a el Humanismo Mexicano».

«Cómo bajo este nuevo régimen y modelo se aprovecha la relación con Estados Unidos y Canadá, por la integración económica que existe, pero con una visión completamente distinta: Ponemos por encima de todo, el bienestar del pueblo de México».

Los consulados de México en Estados Unidos está preparados para apoyar a los paisanos frente a las amenazas. Son 53 consulados: 2,610 personas en equipos jurídicos y 4,382 personas para atender a la comunidad. ConsulApp de la @SRE_mx está disponible para atender a los paisanos. pic.twitter.com/OG5DjXDXZS — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) January 20, 2025

