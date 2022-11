Cuauhtémoc Blanco ya había denunciado al Fiscal de Morelos

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco fue a la FGR para denunciar tanto al Fiscal Uriel Carmona como al exgobernador de la entidad, Graco Ramírez por temas de delincuencia organizada.

RegeneraciónMx, 7 de noviembre de 2022. Con la reciente información del que el Fiscal de Morelos, Uriel Carmona, estaría encubriendo al posible feminicida de la joven Ariadna Fernanda, ha salido a la luz la pésima gestión al frente de la fiscalía.

Fue el pasado 17 de enero de 2022 cuando el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para presentar una denuncia contra diversos funcionarios estatales, entre ellos, al exmandatario estatal, Graco Ramírez; el titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona y al fiscal Anticorrupción estatal, Juan Salazar Núñez.

El gobernador pidió que la FGR atrajera las denuncias interpuestas contra Graco Ramírez ya que en la Fiscalía estatal las habrían congelado.

El mandatario señaló en su momento que estos personajes habrían pactado con líderes del crimen organizado y el narcotráfico, por lo que nunca fueron amenazados, ni molestados durante su mandato.

“Nosotros […] no pactamos con el narcotráfico y no pactamos con gente que le ha hecho daño al estado, sin embargo, estos personajes siempre han sido protegidos de ex gobernadores y estos sí habían pactado con el poder en turno. Las mantas y narcomantas seguirán apareciendo porque hay muchos narcopolíticos y políticos que les estorba este futbolista, como me dicen”, declaró.