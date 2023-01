El defensa de los Pumas, Dani Alves, es acusado de agresión sexual

El tribunal de justicia de Cataluña abrió una investigación por agresión sexual en contra del jugador Dani Alves.

Regeneración Mx, 11 enero 2023, De acuerdo con lo ratificado por el tribunal de justicia de Cataluña pesa sobre el defensa de los Pumas, Dani Alves una acusación por agresión sexual, hecha por una mujer en Barcelona.

Los supuestos hechos ocurrieron en la discoteca Sutton en Barcelona durante la noche del 30 de diciembre del 2022, lugar al que el jugador brasileño acudió en compañía de amigos para disfrutar y relajarse tras el mundial de Qatar 2022.

“Me gustaría desmentir todo primero, estuve ahí, en ese sitio, estuve con más gente disfrutando. Todo el mundo que me conoce sabe que me encanta bailar. Disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando el entorno” Menciono el futbolista en una entrevista.

🚨🚨🚨 DANI ALVES ROMPIÓ EL SILENCIO



Aquí las palabras de Dani Alves para Antena 3, en donde habla sobre la denuncia de agresión sexual en su contra en Barcelona.



El jugador de #Pumas, tras seis días de haberse dado a conocer la noticia, sale a dar su versión. pic.twitter.com/W4d5jKMGne — Fabrizio Domínguez Castilla (@FabrizioDC_) January 5, 2023

¿Quién es Dani Alves?

Actualmente, se desempeña como defensa en los Pumas, equipo que inició la temporada 2023 con el pie derecho al posicionarse entre los primeros cuatro en la Liga Mx gracias a su triunfo ante el FC Juárez el domingo pasado.

De origen brasileño, recientemente se convirtió en el jugador más grande de ese país en competir en una copa mundial, pues con 39 años participó en el Mundial Qatar 2022, ha pasado por importantes clubes como el Sevilla.

Tras las acusaciones el club aún no se ha pronunciado, por su parte el defensa sostiene que no conoce a la señorita que impuso la denuncia, “No, no se su nombre, no la conozco, nunca la vi a través de mi vida”

Por su parte la modelo española Joana Sanz en entrevista exclusiva con Y ahora sonles defendió a su esposo “Sé quién es mi marido, sé cómo lo conocí. Sé lo respetuoso que es”, mencionó que incluso cuando aún se estaban conociendo siempre fue un hombre muy respetuoso con ella.