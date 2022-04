“Es un honor que me corran por apoyar a López Obrador”: Adán Augusto

El titular de la Segob, Adán Augusto, indicó que no teme a que lo corran por apoyar la revocación del próximo 10 de abril.

Regeneración, 3 de abril del 2022. El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López, se refirió a la revocación de mandato del próximo 10 de abril durante su visita a Sonora.

Durante la Gran Marcha por la Defensa del Proyecto de Transformación, que se realizó el sábado en Hermosillo; el evento trataba sobre el tema de la reforma eléctrica que deberá de ser discutida por los diputados en las próximas semanas.

“Cuando le dijimos al Presidente que íbamos a venir a Sonora, dijo ¿y a que vas?, nos invitó el gobernador y los compañeros a hablar de la Reforma Eléctrica”.

Sin embargo, el secretario de Gobernación señaló que no hablaría del tema, sino que hablaría de la consulta de revocación de mandato; pues indicó que no temía a las posibles sanciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) pudiera realizar en su contra.

“Pero la verdad, es que no voy a hablar de la Reforma Eléctrica, vamos a apoyar el movimiento para que el 10 de abril los sonorenses y los mexicanos demostremos al mundo que somos capaces de apoyar al mejor Presidente en la historia moderna del México”.

Asimismo, Augusto López señaló que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, le advirtió que eso le podría costar su cargo, debido a las sanciones del INE.

“Me dijo, hay que tener cuidado, no vaya a ser que te corran los del INE; y le dije, mire, no me pueden correr. Pero supongamos que en uno de sus excesos me corran; pues me voy a parar con [Alfonso] Durazo en la esquina de la calle Pino Suárez y Niños Héroes, a decir: ¡es un honor que me corran por apoyar a Obrador!”.