Esposa de Dani Alves anuncia que se separa del jugador

Joana Sanz, anunció por medio de su cuenta de Instagram su separación del jugador brasileño Dani Alves, quien se encuentra preso por acusaciones de abuso sexual.

Regeneración Mx, 15 marzo 2023. La modelo española, Joana Sanz, anunció su separación del jugador brasileño Dani Alves, quien se encuentra en prisión preventiva en una cárcel de Barcelona, luego de ser acusado de violar a una mujer en la discoteca Sutton de la misma ciudad.

Hasta el momento la modelo se había negado a dar declaraciones respecto a la situación que vive su aún esposo, dentro de la cárcel Brians 2 de Barcelona o sobre su postura ante las acusaciones que pesan sobre Dani Alves.

Sin embargo, esta mañana dio a conocer su decisión de mantenerse al lado del jugador, pero “de otra forma”, además de señalar que ha decidido perdonar y cerrar esa etapa de su vida.

“Sigo y seguiré estando, pero de otra forma, lo amo y lo amaré siempre. Quien diga que el amor se olvida, se está autoengañando o no amó de verdad”, escribió la modelo en su publicación de Instagram.

En otro apartado de la carta escrita a mano, Joana comenta que veía a Dani Alves como un hombre perfecto, razón por la cual le cuesta creer que haya sido el quien la dañara.

“La sensación de abandono y soledad vuelve a tocar mi puerta. Miles de ‘por qué’ sin respuesta. Elegí como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecto, Siempre estuvo cuando más lo necesitaba. Siempre me apoyó en todo, siempre me impulsó a crecer, siempre cariñoso, atento. Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme en mil pedazos”, señaló Joana Sanz.