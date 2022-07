Este artesano del Edomex fabrica ‘toritos’ fuera de serie

Oscar Benlloset Sánchez ha creado por años los tradicionales ‘toritos’ para Semana Santa, pero decidió darles un giro innovador que ayudara a mantener viva esta tradición pirotécnica.

Fotos: Cortesía

De la redacción

RegeneraciónMx, 28 de julio de 2022.- Desde hace más de una década, Oscar Benlloset Sánchez García, artesano de Metepec, Estado de México, trabaja para crear ‘toritos’. Pero desde hace unos años los fabrica en figuras poco comunes para reavivar la tradición y consagrar estas piezas pirotécnicas como una forma de arte nacional.

En entrevista con la Secretaría de Cultura, el artesano del barrio del Espíritu Santo comentó que, a pesar de que la creación de los ‘toritos’ o ‘Judas’ son costumbre de las fiestas de Semana Santa, por sí mismas contienen una gran carga tradicional.

“No hay Semana Santa sin la quema del Judas, y aunque se quema en un instante, el proceso de elaboración artesanal que hay detrás es sumamente importante, pues contiene muchos elementos de las regiones donde se desarrolla. Con eso en mente es que, desde adolescente, cuando comencé en la creación de estas artesanías, pensé que debía meterle mucha más imaginación. Además de nuevas técnicas para que estos ‘diablos’ se apreciaran como verdaderas obras de arte”, comentó.

Desde entonces, el artesano Oscar Benlloset Sánchez García se ha dedicado a la creación de ‘toritos’ que continúen con la tradición, pero que al mismo tiempo den una visión moderna y con conceptos actuales que atraigan a nuevos espectadores y reconquisten a quienes ya gustaban de ellos.

“Por ejemplo, ahora con el tema de la COVID-19, el año pasado hice un demonio de más de tres metros de altura. Estaba cargando a otro demonio que tenía la cabeza en forma del virus. En 2017 hice una pieza titulada ‘Con el precio de las gasolinas nos va llevar el diablo’, que tocaba esta temática que nos preocupa a todos. Y así voy creando piezas que hablen de problemáticas que nos afectan. Y pues como se trata del ‘diablo’ que se va a quemar, la gente celebra cuando esto ocurre”, dijo el artista.

Piezas de museo

El artesano señala que siempre quiso crear ‘toritos’ que trascendieran en estética, pero sin perder los elementos tradicionales como la confección manual del carrizo y el papel. Y tal ha sido su logro que sus figuras han sido seleccionadas para un museo.

“Por eso llevo años concursando con ellas en el Museo Taller Luis Nishizawa. En el 2009 participé con mi primera pieza titulada ‘El diablo que no debió nacer’. No gané ni un lugar, pero seguí participando cada año hasta que en 2011 le pegué a mi primer lugar con la obra titulada ‘El diablo venenoso’. Luego, en 2015 gané otro primer lugar con una pieza que llamé ‘El transportador del diablo’, la cual se consideró tan original que no se quemó. Hoy permanece en el Museo de Artes Populares de Zinacantepec”, señaló Sánchez García.

El creador dedica más de dos meses de trabajo antes de que los ‘toritos’ o ‘judas’ sean quemados en las fiestas de Semana Santa. Y le pesa un poco que se desaparezcan en minutos, pero no piensa dejar esta labor.

“Me lleva dos meses hacer una pieza, y que en un momento, en cuestión de minutos se pierde. Es complicado, pero hay que entender que es parte de la esencia de este tipo de artesanías”, comentó.

Los ‘toritos’ de Oscar se han expuesto en diversos Festivales del Día de Muertos en Metepec, en el Museo Taller Luis Nishizawa, en el Centro Cultural Mexiquense, en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, entre otros.