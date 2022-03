Exposición de pintura: ‘Mastuerzo según Mariáli, artista plástica argentina’

La exposición ‘Mastuerzo según Mariáli, artista plástica argentina’ es el relato en imágenes de una amistad kilométrica entre una virtuosa de la pintura y un icónico personaje del rock mexicano.

Fotos: Cortesía

Por Alexandro Guerrero

RegeneraciónMx, 16 de marzo de 2022.- “¿Qué están buscando?” Nos dijo desde un automóvil Claudio en las calles cercanas al centro de Buenos Aires. “La patria es el otro”. Terminamos recibiendo un aventón con toda calidez y empatía hasta el estadio del Deportivo Huracán. Nació una amistad kilométrica con afinidades y convicciones, un abrazo siempre para allá. En ese orden de convergencias aparece la noticia de la exposición en la Ciudad de México de Mastuerzo según Mariáli, artista plástica argentina (amiga de Claudio, Claudio Balbuena).

Ella ha trabajado plasmando a un personaje icónico del rock mexicano, de las post carpa, la identidad de lo chido, las resistencias de abajo y a la izquierda, el autor de una crítica memorable de anticulto al “súper Yo”; la “Mamá de Tarzán”. Compa eterno del espectro sonoro urbano constante, camarada de un par de toquines inolvidables en cercanía.

Una casualidad

Aquí pues, el testimonio de ambos: Mariáli y ‘Mastuerzo’, esto es el previo a la inauguración de su exposición:

«La embajada argentina me ha escrito que cuento con su apoyo y tendremos vino argentino, además de un mezcal glorioso. Adoro a Paco (Barrios ‘El Mastuerzo’) con el alma. No tengo un ego muy grande, no tengo mucho para hablar, la pintura para mí siempre ha sido una excusa. Así con una excusa conocí a Paco, a las madres de Plaza de Mayo acá en Argentina. (Mariáli tiene obra pictórica respecto a la figura de Nora Cortiñas extraordinaria, ideológicamente poderosa y estéticamente impecable.)

Quiero organizar otra exposición sobre el golpe militar en argentina del 24 de marzo del 76 en colaboración también con la Embajada Argentina en México, esto para 2023. Invitar a madres de desaparecidos en México, llevar a México también a algunas de las madres de Plaza de mayo«.

Mariáli

Paco Barrios ‘El Mastuerzo’ y Mariáli

‘El Mastuerzo’ y sus lazos en el sur

«Mariáli es mi amiga desde hace algunos años. Estaba yo preparando un pequeño libro. En aquel entonces iba por mi cumpleaños 64. Con choros, escritos como le llamo. Le pedí que hiciera un prólogo, algo que funcionara. Tuvo a bien hacer un cuadro en donde aparezco yo, una imagen que soy yo cuando era chiquillo pero con los zapatos grandotes. Ella regresó a Argentina, le envié una serie de textos que venían en el libro. Realizó a partir de eso una serie de cuadros, de esos, tres vienen en el libro.

Uno es la portada, otro el prólogo y en medio otra pintura que es sobre Alicia. Alicia amor de mi vida. Alicia que refiere a la madre de mis dos hijos varones, hija de dos guerrilleros: Alicia y Enrique Pérez Mora, pertenecientes a lo que conocemos como la liga 23 de septiembre. Alicia fue desaparecida en 1978. Ha habido tres ediciones de cien ejemplares (ediciones manuales) cada uno. Para esta exposición quedan tres, ya no hay más, sólo las que se han logrado.

‘El Mastuerzo’, integrante de Botellita de Jerez

Dos cartoneras y una de más producción, ese es el origen. El amor, el cariño, la empatía. Curiosamente este año me di cuenta de que el año pasado, el 2021, cumplí 50 años cantando desde las primeras experiencias, así que echaré unas rolas en esa inauguración. Siento un profundo agradecimiento, orgullo, gran halago. Una pintora que vive en Argentina, desde ciertos barrios, donde se significa desde la colectividad. Siendo parte de una generación ya de viejos, teniendo 66 años ahora hay muchos halagos, una generación que comparte ideales. Hemos sido amamantados por la energía de esas luchas. Particularmente la de los compas zapatistas, desde esa mirada. Es un orgullo que Mariáli participara en este reto que nos hicimos juntos. La alegría de la compartición«.

El trabajo de Mariáli, su trabajo con ciertos seres humanos que han luchado y siguen luchando por un mundo distinto me hacen sentir esa empatía que hay desde el día que nos conocimos.

Armando Vega Gil, excompañero de ‘El Mastuerzo’ en Botellita de Jerez

Tengo una hija que vive en Argentina, su madre vive allá también, Julieta Cecilia, una extraordinaria titiritera. Esos vínculos de las realidades que me han llevado a entender un poco los motivos de todas esas luchas, de distintos momentos, como el de la lucha de las madres de Plaza de Mayo.

Mi admiración a Mariáli que ha realizado un trabajo tan humilde, tan en silencio. Me enorgullece mucho esta exposición, que sea un éxito por lo que refiere a esa realidad que también vivimos en México. Que los compas que conocen el trabajo de Mariáli asistan, echando rolas vamos a reunirnos en esta inauguración.

Francisco Barrios «El Mastuerzo»