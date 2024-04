Layda Sansores anuncia “limpia” de la policía de Campeche

La gobernadora, Layda Sansores acusó a los lideres policiacos que encabezan las protestas en su contra en Campeche, de “politiqueros”.

RegeneraciónMx, 2 de abril de 2024.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, anunció que comenzó una “limpia” dentro de la policía del estado.

Y es que, varios miembros de este cuerpo de seguridad se mantienen en un paro de labores y han mostrado su oposición al gobierno del estado.

Por lo que, a través de un video la mandatario estatal dio a conocer que ordenó la destitución de nueve policías, quienes son quienes encabezan las protestas.

Sansores calificó a dichos líderes policíacos de ser “canallas y corruptos”, pus mantienen protestas en su contra desde el pasado 16 de marzo.

Los elementos policiacos tomaron las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana; lo anterior luego de que un día antes fueron atacados durante el traslado de reos de alta peligrosidad del Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén.

Por lo que, han llevado a cabo distintas manifestaciones para exigir la salida de Layda Sansores del gobierno de Campeche.

Mientras que la mandataria estatal indicó que se han aprobado 21 puntos del pliego petitorio de los policías.

Asimismo, acusó a “los de enfrente, que año con año lloran su derrota”, en referencia al PRI estatal.

Además, acusó a dos hombres, “amos de la tenebra, lobos disfrazados de ovejas, manipulan personas con dineros que vienen de lugares oscuros e inconfesables para alimentar su incontrolable ansia de poder”.

Sansores indicó que estas personas representan “lo peor del pasado”, mientras que el otro, “representa lo peor que podría pasarle a Campeche en el futuro”.

La mandataria estatal los llamó “politiqueros delincuenciales misóginos encadenados a sus apetitos de poder”.

“Son los malos con apariencia de buenos, abran los ojos, que no digan que no ha habido diálogo”, señaló Layda Sansores, quien afirmó que se han aprobado 21 puntos del pliego petitorio, con excepción de no usar las bodycam y además se agregaron otros cuatro beneficios. “Se les olvidó incluir alguna mejoría destinada a las mujeres”, reiteró Layda Sansores.