«Los opositores quieren que yo me quede»: AMLO sobre marcha de ayer

El presidente López Obrador calificó como kafkiano el hecho de que sus opositores se nieguen a votar para que deje la presidencia.

Regeneración, 4 de abril de 2022. En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre la marcha de ayer en contra de la Revocación de Mandato.

Al respecto, el mandatario opinó que la postura de la oposición es complicada e incluso calificó el acto como algo «kafkiano».

«Ayer que salieron a manifestarse quienes no están a favor de la revocación (…) lo que no quieren es que yo me vaya, entonces los opositores quieren que yo me quede y por eso dicen que no participe. Es como kafkiano, porque si no me quieren, ¿por qué no van a votar en contra?», cuestionó.