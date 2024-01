México alcanza el 2º lugar mundial del beisbol masculino

“Un 2023 inolvidable para México” dice la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol al publicar las clasificaciones mundiales

Regeneración, 4 de enero de 2024. “Ranking Mundial de Beisbol Masculino WBSC/KONAMI: Un 2023 inolvidable para México”, así dice la portada de la página de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol.

Seguidamente señala que Japón, No. 1 del mundo, obtuvo la mayor cantidad de puntos en 2023, pero México subió tres posiciones para convertirse en el programa que más mejoró entre los 10 primeros.

Besibol

Por otra parte, se señala que Costa Rica, que subió 22 lugares, es el programa que más mejoró en general. Los 12 mejores programas clasificaron para el III Premier12 WBSC.

Así, Japón (5.797 puntos), México (4.764) y Estados Unidos (4.492) mantienen sus lugares en el podio del Ranking Mundial de Beisbol Masculino WBSC/Konami .

Cabe destacar que el portal dice que la actualización de fin de año no muestra cambios importantes con el ranking publicado el 18 de diciembre.

Y , donde se confirmó que los 12 mejores programas participarán en el III Premier12 WBSC , programado del 10 al 24 de noviembre del próximo año.

Japón

Seguidamente se destaca que Japón, No. 1 del mundo en beisbol, lideró a todas las naciones en 2023, ganando 2,428 puntos, seguido por México (1,791).

Y, Estados Unidos (1,735) en segundo y tercer lugar respectivamente.

Sin embargo, México es el único programa dentro del top 10 que mejoró su ranking durante el año subiendo tres posiciones, del quinto al segundo.

Al tiempo que señala que Chinese Taipei cerró 2023 como No. 5 del mundo, perdiendo tres posiciones en su ranking de 2022, mientras que Australia perdió un lugar durante el año para caer del 10.º al 11.º.

Por otra parte, en el top 20, el número 18, Gran Bretaña, se convirtió en el que más mejoró, subiendo cuatro posiciones.

Y el No. 10 Panamá y el No. 14 Italia ganaron dos lugares, mientras que el No. 18 Alemania y el No. 19 Israel subieron un lugar.

Mejor

Además, indica que Costa Rica es el programa que más ha mejorado en general. Subieron 22 posiciones para alcanzar el puesto 54.

Hong Kong ganó 21 posiciones para ascender al puesto 32 y asimismo, Filipinas también ganó 12 puestos para pasar al puesto 28, su clasificación más alta desde 2015.

El cálculo de puntos incluye los resultados de torneos internacionales durante un período de cuatro años.

Y es que el 18 de diciembre, la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC) y Konami Digital Entertainment Inc. (KONAMI) ampliaron su asociación global.

Esto, para incorporar los derechos de nombre del Ranking Mundial WBSC , indica el portal.

Publica

Finalmente, se indica que el Ranking Mundial de Beisbol Masculino WBSC/KONAMI se publicó por primera vez en 2009 .

En ese momento, el mundo del beisbol internacional tenía en Cuba un N°1 indiscutible.

Le siguieron los Estados Unidos en segundo lugar, Corea en tercer lugar, Japón en cuarto lugar y Taipei Chino en quinto lugar.