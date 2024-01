Música Híbrida: 11 años de difundir cultura emergente en México

El 11º ANIVERSARIO DE MÚSICA HÍBRIDA tendrá lugar este sábado 13 de enero en el Centro Cultural: CLANDESTINA, que se encuentra ubicado en Dr. Atl #128, en Santa María La Ribera en Ciudad de México y se inicia en punto de las 12:00 PM.



Por Alexandro Guerrero

En exclusiva para RegeneraciónMx, Orlando Canseco nos acerca a esta travesía sonora:

A.G. ¿Qué es MH RADIO?

O.C. MH RADIO es un medio de comunicación independiente, autogestivo y cultural, que no recibe patrocinios ni becas institucionales, que tiene como objetivo difundir el trabajo de artistas emergentes, sobre todo músicas y músicos subterráneos que comienzan en el andar de su carrera artística. MH RADIO surgió del programa estelar MÚSICA HÍBRIDA, que surgió un 14 de enero de 2013 en una radio de la que salió por ya no coincidir ideológicamente con su editorial. MÚSICA HÍBRIDA es un programa que entrevistaba a músicas y músicos emergentes que íbamos conociendo en espacios desconocidos de la CDMX. El programa se grababa en audio, luego lo editaba y lo uníamos con música original (a veces ya grabada o ahí mismo lo grabábamos en vivo) del artista en cuestión.

El programa prácticamente mostraba los puntos de vista acerca de su vida, su música, la política y lo social que se experimentaban en la CDMX.

A.G. ¿Qué herramientas, qué medios, cómo te las has arreglado?

O.C. Las herramientas de todo periodista: grabadora de voz, cámara fotográfica, a veces el celular. De hecho, las herramientas son digitales pero aprovechando que son económicas, se pueden comprar. Si te refieres a medios económicos, no hay ninguno, todo lo pongo yo, justo buscando tecnología barata y sofware libre. Aunque poco a poco, voy adquiriendo en la medida de lo posible, un equipo más profesional.

Aunque siempre he pensado que tener las tecnologías más novedosas, no significa que puedas hacer programas de buen contenido, y justo me las he arreglo para poder asistir a eventos que me puedan ofrecer nuevas posibilidades de escuchar bandas “nuevas” o que no han emergido de manera masiva; ya hay invitaciones y acreditaciones como medio y eso me permite alimentar la página de MH RADIO.

La bandita feliz con el logo de Música Híbrida a las espaldas conmemora el 2º Aniversario de MH en Enero 2015.

A.G. ¿Qué has ido descubriendo en este proceso de estos once años?

O.C. Si te refieres a la música, muchas propuestas interesantes. Sobre todo, aquellas que tienen un sentido o discurso político/social contra-hegemónico que es lo que más me gusta seguir. Muchas propuestas han sido de mujeres que van desde la balada a la trova, del rock al hip hop. El hip hop de mujeres es el más rebelde y fiero.

Muchas de ellas son feministas y tienen un discurso contra el machismo heteropatriarcal que asusta a muchos hombres.

A.G. ¿Para ti que representa hoy MH RADIO respecto a lo que representó el arranque y la primera necesidad en cuanto a este proyecto?

O.C. Un gran esfuerzo tanto de energía como de documentación, porque MÚSICA HÍBRIDA nació con el objetivo de documentar la “nueva escena musical” del 2013, no ha sido una plataforma para generar éxitos, si no para documentar aquello que estaba gestando fuera de lo comercial y/o de los circuitos institucionales. No sé si lo he logrado ya que, como no estoy en medios institucionales reconocidos y mucho menos en medios comerciales masivos, es más difícil que haya un reconocimiento a todo esto. Pero lo importante es que muchos de los proyectos entrevistados, hoy han llegado lejos al presentarse en niveles más profesionales e institucionales después de no tener nada.

También con la guitarra en otra foto del archivo MH, tenemos a Orlando Canseco (LOBO ESTEPARIO) en el 10º Aniversario de MHm en el Municipio de Chimalhuacán, Estado de México sonando en la Universidad Indígena, en enero 2023.



A.G. ¿Qué puede encontrar quien por primera vez da un click en MH RADIO?

O.C. Una propuesta emergente de documentación musical, desde el 2013 hasta este 2024. Por la pandemia de la COVID-19 y el formato que ahora manejamos, es decir, en video, las entrevistas ahora son más pausadas, ya que antes eran en podcast, es decir, audio; y en video es más tardado el proceso de edición y más cansado.

Quienes se acerquen a la página web, de Facebook, Instagram y Youtube, encontrarán 34 programas nuevos en video; así como nuestra nueva serie llamada SONIDOS ENTRE MORRAS que ya tiene 16 programas en dos temporadas, en donde la Doctora e investigadora Merarit Viera, profesora de la UAM-XOCHIMILCO en cuestión de género, entrevista a mujeres relacionadas con la música y MÚSICA HÍBRIDA hace la producción y edición; dejando la curaduría y editorial del programa en manos de Viera. También encontrará los 400 programas en podcast de las 400 entrevistas que hemos realizado a lo largo de 11 años. ¡No hemos repetido una sola! También encontrará reseñas actuales de lo que consideramos que vale la pena escuchar y documentar.

Aniversario 11 con 11 horas continuas de escena musical subterránea y otras manifestaciones de resistencia cultural

La chica que empuña la lira con frente de iglesia nocturna al fondo, se trata de Jim Debutcher, primera mujer en MH y data del mes de febrero de 2013.

A.G. ¿Qué vamos a conmemorar el próximo 13 de enero?

O.C. Justo los 11 años de MÚSICA HÍBRIDA serán toda una fiesta musical donde tendremos actividad desde las 12:00 del día, charla sobre la Historia de Música Híbrida, conversatorio del programa SONIDOS ENTRE MORRAS que en estos días cumple un año también, la presentación del libro MACTUMACTZÁ: MÁS ALLÁ DE LAS ONCE ESTRELLAS, novela póstuma de César Martínez, activista de la CNTE y que lo presentará uno de sus mejores amigos: Jesús Valdés; también es nuestro segundo libro editado de manera formal; estará el bloque de cantautorxs con SIETE QUETZAL, ALEXADRO GUERRERO, ANNARKKELIA y HUITIZILLIATA NARANJA; poesía urbana con SELENE RICO; música experimental y distópica con PRÓTESIS; hip hop con SONIDO REVERDECERÁ, LA OTRA RIMA, LA OTREDAD y CHHOTI MAA; punk gatuno con LAS FERALES; y pop oscuro, azotado e incómodo con EL LOBO ESTEPARIO para cerrar la noche y festejo. Esperamos que nos acompañen desde las 12 en punto de la tarde. Habrá disco de MÚSICA HÍBRIDA que ha sido maquilado en cooperación voluntaria, habrá fanzine que hemos elaborado también y libros. Todo lo podrán encontrar a buen precio. Con su asistencia, esperamos que nos ayuden con una cooperación solidaria pa’ que la podamos repartir entre las y los talentos que nos honrarán con su presencia, habrá stickers también.

La fotografía donde al fondo se lee en un letrero: “abrimos los domingos”, fue la primera entrevista de Música Híbrida realizada en enero 2013.

Se dice fácil pero aquí en una microsíntesis de imágenes tenemos el testimonio del paso de los años con este proyecto que sigue y sigue sonando adelante y con la bandera en alto. Las imágenes que acompañan esta entrevista son fotografías que pertenecen al Archivo de Música Híbrida de Orlando Canseco.

Las redes sociales de MH SON:

Facebook: https://www.facebook.com/musicahibridaradio

Página Web: https://mhradio.com.mx/

X: @Musica_Hibrida

Youtube: https://www.youtube.com/@musicahibrida

Y del sitio de la celebración, CLANDESTINA espacio de encuentros: https://www.facebook.com/clandestinalibros/about?locale=es_LA