Niño de 10 años asesinó a su madre, quien se negó  a comprarle un set de realidad virtual

Un niño asesinó a su madre porque no le compró un set de realidad virtual que vendían en Amazon.

Foto: Unsplash

Regeneración, 6 de diciembre del 2022. En Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Milwaukee, un niño de 10 años asesinó a su madre, luego de que esta se negara a comprarle un set de realidad virtual en el sitio de Amazon.

Según lo reportado por New York Post, tras recibir on rotundo no por respuesta de su mamá, el infante tomó un arma que había en la casa y le disparó.

“¿Qué haces con eso? ¡Tíralo!”, le señaló la mamá, según el relato que dio después el propio niño. Luego, el menor le apuntó en la cara y le disparó, matándola en el instante.

Asimismo, el infante le avisó a su hermana de 26 años que inmediatamente avisó a las autoridades, quienes al llegar a la casa y cuestionarlo él mencionó que fue un accidente.

Niño asesinó a su madre por no comprarle cosas en Amazon

Pero después, el niño cambió la versión y confesó que sí asesinó a su madre luego de enojarse con ella por haberlo despertado a las 6 de la mañana y no a las 6:30, además de que no le quiso comprarle el set virtual.

Según el medio local Milwaukee Journal Sentinel, señalaron que el menor fue acusado en un tribunal de adultos por homicidio imprudente en primer grado.