Opinión: No Te Juntes Con La Chusma

Por Ana María Vázquez

RegeneraciónMx.- El embajador Ken Salazar, hizo un fuerte reproche al gobierno mexicano por la instalación del Grupo de Amistad México-Rusia.

Sinceramente me hizo remontarme hasta mis años de preescolar, te cuento: a nuestro grupo había llegado una niña rubia, con vestido impecable y arreglo por demás cuidadoso, el colegio estaba en una zona popular y no todos los padres tenían el tiempo, dinero o fuerza para dedicar a sus hijos el cuidado máximo que tenía esa niña.

Muy pronto la rodearon otros niños y niñas y se hizo de muchos seguidores, el lunch preparado con esmero y la profusión de dulces hacían la magia en los recreos y simplemente en un par de semanas, se convirtió en la más popular.

Pero no todos seguíamos a la nueva reina del glamour y la opulencia, había otro grupito en el que yo me encontraba en el que simplemente no nos interesaba la nueva Barbie y, aunque nunca le hicimos un mal gesto, el hecho de no sentirse popular con todos ni hacer valer sus caprichos, que acá entre nos eran muchos, le molestaba tremendamente.

Un día, llegó en plan de guerra y ordenó a sus seguidores, más de la mitad del salón, que no nos hablaran ni interactuaran con nosotros, el grupo disidente, tenían prohibido compartir lunch, jugar en conjunto y todo lo que implicara una mínima atención.

No entendíamos nada, a esa edad poco entiendes, sin embargo, el rechazo cayó pesadamente en el salón haciendo muy difícil la convivencia. A esa edad, surgieron los primeros signos discriminatorios y pronto fuimos los feos los sucios, los malos, los tontos…en fin, toda la sarta de adjetivos de franco rechazo y racismo que ni siquiera ellos conocían.

Luego de un tiempo de tensión, las cosas terminaron en una fuerte pelea entre Barbie y yo en pleno centro del patio escolar. Nuestra Barbie infantil se apagó como un cerillo al que le soplas de improviso y jamás volvió a molestar a nadie.

Debo aclarar que, aunque no lo parezca por lo que acabo de contarte, odio la violencia, sin embargo, también debo agradecer al Embajador de EE.UU. el que me haya traído este añejo recuerdo a la memoria.

Infantil es: “No te juntes con ellos”; “No leas sus libros”; “No escuches su música”. Infantil y fuera de contexto en un medio geopolítico de adultos en el que se debe respetar la autonomía de los pueblos y los principios que rigen a cada uno.

“Entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” Benito Juárez

