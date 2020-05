El coronavirus nos trae como efecto colateral una oportunidad para reflexionar la perspectiva liberal de igualdad que han prevalecido en la agenda LGBTTTI para exigir a los gobiernos atención al fenómeno discriminatorio que vivimos

#OPINIÓN

¿Población vulnerable ante el coronavirus?

Con la llegada del coronavirus SARS-COV2 causante de la enfermedad conocida como COVID 19, misma que fuese declarada pandemia mundial el 11 de marzo de 2020 por Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) [1] han sido crudamente evidenciada la desigualdad social que vivimos en todo el mundo, particularmente México es un país de contrastes; abundante en recursos y riqueza, y con una desigualdad social y pobreza endémica singular que se traduce particularmente en violencia y discriminación hacia la población conformada por personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales (LGBTTTI).

La violencia y la discriminación que vivimos las personas a raíz de nuestra orientación sexual y nuestra identidad o expresión de género se traduce en la gran mayoría de los casos en la precarización de nuestras vidas. Pero… ¿Será cierto que todas las personas LGBTTTI vivimos el fenómeno discriminatorio de la misma manera?

Lo cierto es que la discriminación y la pobreza llevan una relación muy estrecha, por tanto las repercusiones de la misma debe ser valorada como un fenómeno de clases que se manifiesta en múltiples escenarios y relaciones, se practica de manera consciente o inconsciente, y se sustenta en prejuicios de todo tipo y en barreras de exclusión a oportunidades de desarrollo individual y colectivo en todos los ámbitos de la existencia humana: social, político, económico y cultural.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), México cuenta con una población estimada de 125 millones de habitantes. En México, un 48% de las personas que se encuentran entre el estrato más pobre, y un 20% de la población, heredan esta condición a sus hijos. México sigue siendo el país con el más alto nivel de desigualdad del ingreso entre su población, dentro de los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).[2]

En México se viven dos realidades, por tanto en México hay dos maneras distintas de enfrentar la pandemia del coronavirus. La población LGBTTTI no es la excepción, además de la discriminación que enfrentamos debido a orientación sexual y nuestra identidad o expresión de género es preciso añadir al fenómeno otras desigualdades como las de raza, etnia, desarrollo académico, poder adquisitivo y clase social entre otros. Es decir, un hombre gay, blanco, citadino, originario de una familia de clase media, con estudios universitarios y asalariado; no enfrenta la discriminación y la desigualdad de la misma manera que una mujer transgénero, morena, originaria de una familia pobre, sin estudios universitarios y desempleada; lo mismo que no lo hará igual una mujer lesbiana, adulta, campesina, con educación básica, originaria del sur del país.

¿Entonces es correcto afirmar que la población LGBTTTI es vulnerable ante la pandemia?

Sin duda la pandemia ha potencializado las distintas vulnerabilidades que vivimos de manera particular ciertos grupos que coexistimos dentro del acrónimo LGBTTTI que nos aglutina como sector de la población, haciendo evidente que la respuesta ante la discriminación, y los efectos que esta produce en la violencia y la precarización de nuestras vidas no puede ser atendida de manera genérica debido a que las distintas realidades a partir de las cuales la población LGBTTTI enfrentamos la desigualdad social.

Vaya pues, irónicamente el coronavirus nos trae como efecto colateral una oportunidad para reflexionar la perspectiva liberal de igualdad que han prevalecido en la agenda LGBTTTI para exigir a los gobiernos atención al fenómeno discriminatorio que vivimos, y replantearnos que a partir de las diferentes desigualdades que atraviesan nuestra población no podemos estimarnos iguales. Por tanto no, no es correcto decir que la población LGBTTTI es vulnerable ante la pandemia del coronavirus.

Sin embargo, resulta imperativo evidenciar que grupos son los que enfrentan una mayor desigualdad social y en efecto exigir a los gobiernos las acciones institucionales y políticas públicas que permitan la integración de estos grupos al denominado estado de bienestar.

Por ejemplo, la organización It Gets Better ha denunciado en medios los aumentos en casos de violencia y expulsión del hogar a menores de edad se ha incrementado durante la pandemia, dejando a decenas de ellos en una muy difícil situación de riesgo. Hasta el momento se desconoce si el sistema [3] Por otro lado está el caso de las mujeres trans y hombres gays que ejercen el trabajo sexual, quienes han visto mermados los ingresos producto de su trabajo debido a las políticas de distanciamiento social impulsadas por los gobiernos federal y locales, con la mayoría de los hoteles cerrados y con las calles semivacías la potencialidad de clientes ha disminuido drásticamente, hasta el momento únicamente el Gobierno de la Ciudad de México ha repartido 3800 tarjetas de vales para compra de abarrotes equivalentes a mil pesos.[4]

Sin embargo este apoyo ha resultado insuficiente la gran mayoría de las personas trabajadoras sexuales que a pesar de la contingencia continúan en las calles en búsqueda de un ingreso como es el caso de Natalia, activista y trabajadora sexual, quien además de seguir trabajando en Av. Tlalpan ha emprendido una campaña de abasto de alimentos y apoyo económico para mujeres trabajadoras sexuales denominada “Haciendo Calle”[5].

“Su quédate en casa es clasista”

Natalia Lane, Activista transexual y trabajadora sexual.

Por otra parte, nos encontramos las personas LGBTTTI que estamos enfrentando dos pandemias de manera simultánea, sí, las personas que vivimos con VIH; si bien no todas las personas que vivimos con VIH somos parte de la población LGBTTTI, es preciso acotar que cerca del 70% de las aproximadamente 180,000 de los casos registrados ante el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el Sida (CENSIDA) son hombres que tienen sexo con otros hombres y mujeres trans.[6] La enfermedad desarrollada por el coronavirus SARS- COV2, el Covid-19, es considerada una enfermedad oportunista que puede mermar en poco tiempo el estado de salud y llevarlos a un fallecimiento paulatino, esta situación se agrava si consideramos que hay centros de salud en donde se presenta desabasto de medicamentos antirretrovirales y hay hospitales donde se han presentado negativas de recibir o atender pacientes que viven con VIH a raíz de la contingencia sanitaria.

Además se encuentran los nuevos vulnerables, es decir, personas LGBTTTI que hasta hace un par de meses contaban con un ingreso para ellos y sus familias, pero que debido encontrarse empleados desde la informalidad en restaurantes o centros de consumo, dedicarse al comercio en vía pública o estar contratados bajo esquemas laborales injustos o incluso ilegales se han quedado sin su principal fuente de ingresos. Ante esta situación el apoyo mutuo ha detonado esfuerzos de trabajo entre pares como el que desarrollan los colaboradores de CanalG que han emprendido la campaña “Unidos Somos más Fuertes, LGBTTTI+” que consiste la recaudación y abastecimiento de despensas alimentarias para personas LGBTTTI que hayan perdidos sus empleos a partir de la contingencia.

“Nos dispusimos a ayudar porque sabemos lo que se siente no tener para comer, es difícil no tener nada y pasar una situación difícil, ahora yo puedo ayudar quiero devolver un poco de lo que hoy tengo, es cuestión de consciencia.”

Roger Lorenzo, Director de CanalG

Como vemos es importante en esta contingencia replantear ante la pandemia las exigencias a nuestros gobernantes, replantearnos que todos sufrimos la discriminación pero que ciertos segmentos dentro de la población en donde la desigualdad se recrudece y se requiero no solo reconocimiento jurídico sino que también se requieren políticas públicas que acerquen a nuestros pares más vulnerables a la justicia social.

María Clemente García Moreno

Directora de Vinculación e Incidencia política

Centro de Investigación, Diversidad e Incidencia, CIDI.

