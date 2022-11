Profeco da a conocer las peores marcas de maquillaje en el mercado

De acuerdo con la Profeco muchas marcas de maquillaje dan menos producto a los usuarios y usan publicidad engañosa



Regeneración 3 noviembre 2022. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer una lista de las marcas de maquillaje que se comercializan en el país y que no cumplen con lo que muestran en su etiqueta.

De acuerdo con la Profeco muchas marcas de maquillaje dan menos producto a los usuarios y usan publicidad engañosa.

Se analizaron un total de 50 marcas de maquillaje en polvo, 28 polvos compactos, 18 base de maquillaje o maquillajes, un polvo traslúcido, un polvo para difuminar, un polvo compacto HD y un polvo facial.

En las pruebas que se realizaron se revisó información comercial, veracidad de información, contenido neto y caída del producto.

Algunas empresas no pudieron comprobar algunas declaraciones que hacen en el etiquetado de su producto.

Además, a todas las empresas se les hizo el requerimiento formal de información y si no responden con las pruebas, se les van a aplicar multas de alrededor de 150 mil pesos.

Mientras que a quienes no demuestren lo que se les pidió se les van a iniciar procesos por publicidad engañosa.

Dan menos producto

Saniye: hasta 52.7 por ciento menos de producto

Im Natural: hasta 30.6 por ciento menos de producto

Italia Deluxe: hasta 21 por ciento menos de producto

Bella: hasta 17.7 por ciento menos de producto

Lo.c.k.n’tap: hasta 10.3 por ciento menos de producto

Estos productos saldrán del mercado porque dan menos de lo que prometen.

Leyendas engañosas

Zan Zusi: “efecto continuo e hidratante”; tendrán que demostrar su veracidad

Renova Matte: “cobertura perfecta”; deberán demostrar en comparación con otros productos cómo hacen dicha cobertura.

IM Natural: “fórmula que no receta mi tapa los poros de la piel”; tendrán que explicar cómo es que no tapan los poros.

Byapple: “deja respirar tu piel y obtén una amplia cobertura”; deben explicarlo también.

Bella: “polvo compacto hipoalergénico”; tiene que demostrar por qué es hipoalergénico; “polvo de arroz vitaminado”, no demuestra que está vitaminado; “contiene vitamina E”, tampoco lo demostró; y “polvo de arroz orgánico”, que tampoco comprobó.

Natura Una: “textura ultra fina que permite la construcción de cobertura personalizable otorga alta aplicación y larga duración y oculta líneas de expresión”; tampoco lo probó.

Bissú: “ayuda a controlar el exceso de grasa en el rostro” y “larga duración para una apariencia impecable por más tiempo”; tendrán que demostrarlo

Cicatricure: “luminosidad instantánea”, “oculta líneas de expresión y empareja el tono de la piel” y “desvanece las líneas de expresión”; deberán que demostrarlo.

No cumplen con el etiquetado

Amuse: No aparece en español la denominación del producto, no ostenta identificación del responsable del producto, y toda la información está en inglés.

Italia Deluxe: No aparece en español la denominación del producto, no ostenta identificación del responsable del producto, y toda la información está en inglés.

Hema: No ostenta identificación del responsable del producto; no ostenta ingredientes, y no ostenta país de origen en español.

3Ina: No aparece en español la denominación del producto.

L.A Girl: No aparece en español la denominación del producto, no ostenta identificación del responsable del producto y toda la información está en inglés.

Beauty Creations: No aparece en español la denominación del producto, no ostenta identificación del responsable del producto, y toda la información está en inglés.

Finalmente la Profeco recomendó revisar muy bien los etiquetados al momento de comprar un producto y publicó una lista con los maquillajes mejor evaluados:

Angel Face By Pond’s

Aroma

Bys

Catrice Cosmetics

Clarins

Clinique

Colorstay Revlon

Colorton

Essence

Fit Me Maybelline New York

True Match L’Oréal París

Wet n Wild

Vouge

Olé

Les Beiges de Chanel

Covergirl

Dior