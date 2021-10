El presidente aseguró que no hay acuerdos ocultos ni una «moneda de cambio» con otras fuerzas políticas con la Reforma Eléctrica

Regeneración, 9 de octubre de 2021. El diputado federal Gabriel Quadri se pronunció en contra de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que «es su primer atisbo para la oposición en México de un socialismo nacional-populista».

«La contrarreforma energética de López es su primer atisbo para la imposición en México de un socialismo nacional-populista. No es exageración. Hay que impedirlo a toda costa», compartió en sus redes sociales.

También señaló que se debe desechar el «vergonzoso anti-semitismo de López. A todos nos mancha», dice.

AMLO aseguró que no hay acuerdos

Este viernes, el mandatario aseguró que no hay acuerdos ocultos ni una «moneda de cambio» con otras fuerzas políticas, como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), para la aprobación de la iniciativa de la reforma eléctrica que envió al Congreso de la Unión.

En este sentido, insistió en que no hay ninguna negociación con los legisladores e indicó que ellos mismos deberán informar sobre por qué decidieron su voto.

«No hace falta ningún acuerdo en lo oscuro ni nada a cambio, ellos van a tener que decirle a la gente por que votaron a favor de una postura o de otra, con toda libertad», sentenció el presidente López Obrador.

«No hay ninguna negociación, no hay moneda de cambio, eso nosotros no lo hemos hecho y no lo haremos, aquí cada quien tiene que asumir su responsabilidad», afirmó.