Carlos Loret de Mola ha tenido, por años, un enfoque desmesurado en difamar a Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, recientemente cayó en la desesperación e hizo declaraciones sin fundamento contra el hijo del mandatario mexicano. ¿Por qué?

Fotos: Presidencia de la República y Especiales

Por Patricia González Miranda

RegeneraciónMx, 16 de febrero de 2022.- Desde que Andrés Manuel López Obrador apareció en el mapa de la política, los medios de comunicación se han dedicado a manchar suciamente su imagen. Por supuesto que ahora que está al mando de la nación, mucho menos es la excepción. En específico, Carlos Loret de Mola, que ha tenido un enfoque desmesurado en difamar a AMLO desde hace más de diez años. Incluso existe una entrevista, la cual pocas personas parecen recordar, en la que Loret de Mola le habla despectivamente, haciendo énfasis en que López Obrador carecía de comprensión sobre el tema a discutir. Ahora el periodista, quien tiene un disgusto y repudio contra nuestro mandatario, intenta nuevamente difamarlo.

Hace unos días, el periodista que perteneció por décadas a las notas informativas de Televisa, estuvo haciendo fuertes y controversiales declaraciones sobre las propiedades del primogénito de López Obrador, José Ramón López Beltrán. Loret de Mola afirmaba que el hijo del mandatario vive en una posición económica cómoda por el puesto que ocupa su padre, el presidente. Sin embargo, López Beltrán es un gran abogado y un hombre de negocios, pues tiene un trabajo de asesor legal en una empresa y posee su propio negocio de chocolates, fabrica cervezas artesanales y refrescos. Es decir que el primogénito de AMLO desempeña y administra distintas labores que le permiten tener varias fuentes de ingresos, por lo que la posesión de propiedades lujosas no es ninguna demostración de corrupción.

Por el momento, Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) no ha demostrado ninguna evidencia contundente para afirmar que ha habido dinero del Estado de por medio. La exposición de los lujos de José Ramón López Beltrán son otra medida desesperada para manchar y para desprestigiar nuevamente a nuestro presidente.

Las difamaciones contra Andrés Manuel López Obrador por parte de Carlos Loret de Mola a través de los años me parecen irracionales y, en algunas ocasiones, desesperadas. Entiendo que el discurso del presidente puede que no sea del agrado de todas las personas de la sociedad y, asimismo, soy consciente de que existen distintas posturas políticas; sin embargo, la manera en que el periodista ha tergiversado la información, es lo que me parece injusto y preocupante. Creo que debe existir un periodismo responsable y con sentido crítico, así como objetivo. Escuchemos a quienes realmente buscan informar con la verdad.

Sigue a Patricia González Miranda en Twitter como @pattygmiranda