“Rommel es el nuevo Lilly Téllez”; Morenistas se oponen a candidatura del exclavadista

Militantes y líderes de Morena en Yucatán se oponen a la imposición de Rommel Pacheco como precandidato a la alcaldía de Mérida.

RegeneraciónMx, 2 de enero de 2024. Líderes del partido Morena en Yucatán se pronunciaron en contra de la postulación de Rommel Pacheco a la alcaldía de Mérida.

De acuerdo con los integrantes del partido oficial, su designación es dudosa; por lo que, se pone en riesgo ganar la elección de esta entidad.

Y es que, durante tres ocasiones han expresado ante medios de comunicación que se oponen a que se integren a Morena expanistas y expriistas.

Por lo que, lamentaron que el exclavadista sea el precandidato único para la alcaldía de Mérida; luego del “supuesto ejercicio democrático” en que se designó a Rommel Pacheco como “el mejor posicionado”.

Ante esta situación, el vocero de los militantes de Morena, Alberto Nolasco, señaló que descalifican el proceso interno.

Además, acusan de favoritismo e imposición del presidente nacional de Morena, Mario Delgado; así como al precandidato a la gubernatura, Joaquín Díaz Mena.

Pues acusan que el nombramiento del exclavadista “fue gestada semanas atrás por el propio Díaz Mena, socavando los derechos políticos de militantes que aspiraban a participar en un proceso auténticamente democrático”.

También criticaron la designación de “chapulines” en las proncipales candidaturas en Yucatán.

“Lo decimos con mucho respeto, no es nada personal, Rommel Pacheco no viene a jalar la carreta, sino a subirse en ella, pues no cuenta con estructura, ni tiene afinidad con la militancia y lo más importante: representa un gran peligro para el movimiento porque tiene el mismo ADN que otros que han traicionado al pueblo y a la militancia, como la senadora Lily Téllez en Sonora”.

Usuarios de redes sociales también acusaron a Mario Delgado de la imposición del exlegislador panista que voto en contra de la Reforma Eléctrica.