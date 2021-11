Rosario Robles Berlanga, la ex titular de Sedatu y Sedesol el sexenio de Enrique Peña Nieto, dijo que no estaría dispuesta a mentir para salir de la cárcel

Regeneración, 13 de noviembre de 2021. En una entrevista telefónica con el diario español El País, Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, dijo que no estaría dispuesta a mentir para salir de la cárcel.

“El abogado me lo dijo, que si yo aportaba información que los vinculara, podía tener beneficios. Sin embargo, como yo he señalado, no estoy dispuesta a mentir para poder salir de aquí, porque al final de cuentas tienes que presentar pruebas y yo no tengo ninguna prueba que involucre a nadie. Voy a salir de aquí como soy, inocente”, señaló Rosario Robles.

“Era que yo informara lo relacionado con ellos y que había recibido órdenes de ellos. Y de ninguna manera fue así. No podía implicar a nadie. Porque además, insisto, no se ha logrado demostrar que exista una red de esa naturaleza”, agregó Robles Berlanga quien también estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Peña Nieto.

Rosario Robles Berlanga, sigue en Santa Martha Acatitla, penal de la Ciudad de México desde agosto de 2019.

El Ministerio Público presentó nuevos alegatos en octubre para evitar su salida. Pero, sigue presa.

Sigue presa por riesgo de fuga

El Juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, determinó el 20 de octubre que persiste un elevado riesgo de que Rosario Robles se fugue, por lo que decidió que debe continuar en prisión preventiva.