¿Ruptura en el PRIANRD de la CDMX? Sandra Cuevas revela la realidad de la coalición

Sandra Cuevas indicó que pone una “pausa” en su relación con el frente opositor en la CDMX tras la designación de Taboada.

RegeneraciónMx, 21 de noviembre de 2023.nLa alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, informó sobre la situación de la alianza opositora en la Ciudad de México.

De acuerdo con la alcaldesa opositora, se tomará una “pausa” en su relación con el frente opositor.

Y es que, Cuevas indicó estar inconforme por la designación de Santiago Taboada como precandidato del PAN, PRI y PRD al gobierno capitalino.

De acuerdo con la alcaldesa, hubo falta de palabra, de unidad y la falta de proyecto.

Durante la rueda de prensa que ofreció, se indicó que su molestia es porque truncaron sus aspiraciones para contender en condiciones de igualdad.

“Me ofrecieron una plurinominal en el número uno como diputada federal para que yo aceptara lo que ellos ya habían acordado, los presidentes nacionales. Yo no estoy necesitada de un cargo, no vengo por cargos, vengo porque me interesa mi ciudad”.