Sergio Mayer salió a defenderse de los señalamientos de la periodista Anabel Hernández por los señalamientos de posibles nexos con el narco

El actor desacreditó las fuentes de información de Anabel Hernández

Regeneración, 30 de noviembre de 2021. El ex diputado Sergio Mayer fue señalado por la periodista Anabel Hernández de asistir a fiestas del narco Édgar Valdez Villareal alias ‘La Barbie‘.

Desde 2005, la periodista especializada en temas de narcotráfico ha señalado a Sergio Mayer como parte de las convivencias con el capo ‘La Barbie‘.

En 2020, la escritora sostuvo en su libro ‘El Traidor: el diario secreto del hijo del Mayo’ que Mayer tenía nexos con el narcotráfico, por lo que el entonces político advirtió que la demandaría.

Hace un año, la misma Anabel Hernández reiteró que el ex diputado sí tenía una relación amistosa con el narco.

Aunque el actor no se había pronunciado contra Anabel Hernández, esta vez podría ser diferente, debido a que Issabela Camil, esposa de Mayer, apareció en el libro ‘Ema y las otras señoras del narco’.

En la reciente publicación, la famosa pareja volvió a ser señalada por Hernández, quien reveló que ellos estuvieron con ‘La Barbie‘ en el club nocturno Dady’O en Cancún.

Ahora bien, el nuevo libro de la periodista no sólo señaló a Sergio Mayer, sino también a otros personajes del espectáculo, tales como Charly López (Garibaldi), Ninel Conde y Galilea Montijo.

El caso de Charly López, compañero de Sergio Mayer en Garibaldi, también llamó la atención debido a que la periodista apuntó a que el cantante habría abierto sus centros nocturnos con dinero del narco.

Tras la reciente mención de Sergio Mayer en ‘Emma y las otras señoras del narco‘, fue entrevistado en ‘Venga la Alegría’ donde aseguró que no ha faltado a las leyes.

Asimismo reiteró que no es la primera vez que la periodista lo ha señalado en sus libros, por lo que no está sorprendido de dicha situación.

Sin embargo, Sergio Mayer reiteró que las acusaciones afectan su seguridad y la de su familia.

Además de esta situación, el ex Garibaldi aseguró que quiere evitar darle importancia al libro de la periodista, ya que él ha demostrado que no tiene evidencias en su contra.

«Afortunadamente demostré que no tenía ninguna averiguación en ese momento y que no tenía nada que ver.

En otro orden de ideas, Sergio Mayer afirmó que es un buen ciudadano y que las cosas que han dicho en su contra supuestamente son mentiras.

«llevan 37 años de conocerme, yo no sé si alguna vez me han visto en alguna fiesta borracho o con mujeres»

Finalmente, el actor comentó que las fiestas no son acciones que violen la ley, por ello, se deslindó de los señalamientos.

«Mientras yo no viole la ley y no afecte a ningún tercero yo no tengo que dar ninguna explicación a nadie, mientras no sea requerido por la autoridad», comentó.