Video: Taxista de CDMX estafó a turistas extranjeros; les cobró 2 mil pesos por un viaje

En la grabación se puede ver a la joven y a sus dos acompañantes en el taxi de la CDMX cuando el taxista les cobra 800 pesos por cada uno y denunciaron la estafa

Regeneración 11 noviembre 2022. Una joven denunció que fue víctima de una estafa por parte de un taxista de la terminal de autobuses TAPO, ubicada en San Lázaro en la Ciudad de México.

Mediante la plataforma de TikTok, la joven identificada como Erleen compartió que ella y dos amigos abordaron el taxi en la terminal Tapo y se dirigían a la Terminal Central de Autobuses del Norte.

Sin embargo, el taxista les exigía 800 pesos por persona. Por lo que en total debían pagar 2 mil 400 pesos, lo que la joven consideró una estafa.

En la grabación se puede ver a la joven y a sus dos acompañantes en el taxi de la CDMX cuando el conductor les cobra 800 pesos por cada uno.

Ante ello, el taxista lo corrigió y le dijo que fueron 20 minutos de camino lo que hicieron de la TAPO a la Central de Autobuses.

Uno de los pasajeros le comentó al taxista que la persona de la terminal de autobuses les dijo que les cobrarían alrededor de 150 pesos.

Pero el taxista lo interrumpió y le dijo que ese precio es por zona.

“Mira, aquí está la del Norte, tú no me pagas y me regresó a la terminal, ¿vale?”, dijo en tono amenazante el taxista.