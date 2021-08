Regeneración 25 agosto 2021. La cadena de donas Krispy Kreme continuará redoblando esfuerzos para premiar con rosquillas gratis a los clientes que se hayan vacunado contra el Covid-19 en Estados Unidos.

De acuerdo con la empresa, a partir del 30 de agosto, cualquier persona que muestre su comprobante de vacunación recibirá dos donas gratis todos los días hasta el 5 de septiembre.

Esta promoción llegó luego de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés) aprobara el uso de la vacuna Pfizer/BioNTech contra el Covid-19.

Cabe recordar que desde marzo pasado, la cadena inició su promoción para incentivar la vacunación y ofreció una dona gratis al día durante el resto del año.

Show Your Heart! 1 week only starting 8/30. 2 FREE doughnuts for vaccinated guests. Share the Original Glazed Heart with someone you love and enjoy an Original Glazed, both doughnuts are on us. US Shops only. Info at https://t.co/PhfLHWrK78 pic.twitter.com/JXAXjCPjXf

— Krispy Kreme (@krispykreme) August 25, 2021