Regeneración 27 noviembre 2021. La cantante colombiana Carolina Giraldo mejor conocida como Karol G sufrió una aparatosa caída en pleno concierto en Miami.

Los hechos ocurrieron en la FTX Arena durante una presentación que forma pare de la gira ‘Bichota Tour’.

Todo parece indicar que los zapatos de la artista de 30 años se atoraron entre las escalera de la tarima mientras cantaba.

Por medio de un video se puede observar como la cantante se encontraba encima de la tarima cuando de pronto cayó por las escaleras hasta la plataforma principal.

Varias de las personas presentes registraron el momento del accidente y se asombraron al ver que Karol G se puso de pie y siguió con su presentación.

Cabe señalar que una de las bailarinas que acompañaba a la cantante la ayudó pero esta continuó con el concierto y se ganó la ovación del público.

«Me rompí todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla, me dolió, me duele todo, pero nada. Ustedes creen que luego de llenar esta arena, por primera vez en mi vida…», dijo la cantante mientras comenzaba a llorar.