Video: Maestra prohíbe a sus alumnos canciones de Peso Pluma; “No son para niños”, señala

Una maestra de Kínder se viralizó luego de que prohibiera a sus alumnos cantar canciones de Peso Pluma porque “no son correctas”.

Regeneración Mx, 29 mayo 2023. A través de redes sociales se difundió un video que muestra a una maestra de kínder preguntar a sus alumnos que canción querían escuchar mientras realizan sus actividades cotidianas.

Sin embargo, lejos de pedir canciones infantiles, los niños empezaron a entonar canciones de reguetón y a mencionar a artistas como Peso Pluma y Shakira, ante esto la maestra les mencionó que esas no “no eran canciones para niños”.

“Hay canciones que no son para niños, no es una canción correcta porque no dice nada como las que cantamos aquí en la escuela”, se escucha que la maestra explicar a sus alumnos.