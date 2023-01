Video: Pastor enfurece contra sus feligreses por no recibir diezmo

En un video que circula en redes sociales se observa el momento en el que un pastor corre a los asistentes a la iglesia por no dar el diezmo completo.

Imagenes tomadas del video

Regeneración Mx, 22 enero 2023. Con más de dos millones de reproducciones, el video compartido por el usuario Caef29, registra el momento en el que un pastor enfurecido corre a los feligreses.

Esto sucedió cuando los asistentes a misa no entregan el diezmo pactado, por lo que el pastor les recuerda que eso fue lo que ellos firmaron al ingresar a la religión.

“Está aprobado por todas las iglesias, los estatutos de esta iglesia establecen que el patrón tiene autoridad, número uno… la clase 101 que todos ustedes firmaron, la membresía con nombre y firma dicha, ahí dice claramente que el pastor tiene autoridad y yo soy el pastor” Se le escucha decir al pastor.

Al ser cuestionado por los creyentes que incluso lo llamarón ladrón el pastor termino por correr a todos mientras gritaba:

“Tú me acusaste de robo, tú me acusaste de robo, no se me acerquen, no se me acerquen, tú me acusaste de robo, tengo testigos, váyanse todos entonces, váyanse todos”.

¿El diezmo es obligatorio?

Como ya es conocido, el diezmo corresponde al 10% de los ingresos de los feligreses que tienen que entregar a su iglesia, como parte de su colaboración para el mantenimiento del recinto y otras obras.

Aunque este en teoría no debería ser obligatorio para poder profesar una religión, el pastor de esta iglesia cuya ubicación se desconoce, cree que esto debería ser así.

El video desató una ola de críticas hacia el dirigente de esta iglesia, mientras unos lo tacharon de oportunista, otros más oraron por su alma, pues comentaban que sus acciones solo evidenciaban que había perdido el camino de la fe.