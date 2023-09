Xóchitl Gálvez, de ganar, sí buscará privatizar CFE y Pemex

Tal y como lo ha advertido el presidente AMLO, la aspirante del FAM, Xóchitl Gálvez, dice que va por la apertura de privados a las empresas paraestatales.

RegeneraciónMx, 8 de septiembre de 2023.- La aspirante presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, ha expresado su visión privatizadora sobre el futuro del sector energético mexicano en una entrevista con Bloomberg.

En caso de resultar elegida como presidenta en 2024, Gálvez dijo que está dispuesta a abrir la participación de la iniciativa privada en actividades actualmente a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Gálvez argumenta que las empresas estatales, en su opinión, han demostrado ser ineficientes tanto en la gestión financiera como en la productividad. Según sus declaraciones, “cuando no hay dinero, que invierta el sector privado”. La aspirante presidencial considera que es necesario explorar alternativas de inversión y gestión para el sector energético.

En referencia al modelo de Petrobras en Brasil, Xóchitl Gálvez ve en esta experiencia una opción a seguir para Pemex. Incluso propone cambiar el nombre de la empresa estatal a “Energías Mexicanas” (Emex) como parte de sus planes de reforma en el sector.

Gálvez también abogó por una política energética centrada en el uso de fuentes renovables, como el hidrógeno verde, la energía fotovoltaica y eólica, debido al potencial de México para la producción de estas energías limpias. Sin embargo, reconoce la necesidad de desarrollar infraestructura en el sureste del país para el transporte de gas natural y crudo hacia la industria petroquímica.

Además, la aspirante del frente opositor prometió que las rondas petroleras serían reinstauradas, ya que considera que Pemex carece de los recursos y la tecnología necesarios para explorar eficazmente. Al respecto, recordó que los procesos de exploración pueden ser prolongados y que es esencial buscar soluciones a largo plazo para el sector energético mexicano.

AMLO exhibe la intensión de privatizar de Gálvez

El presidente AMLO señaló recientemente como la oposición le da las armas para exhibirlos y el ejemplo de Gálvez con la privatización es clara

“Es que me ayudan mucho mis adversarios. Imagínense que la señora dice que va a privatizar Pemex. Me ayuda a que la gente… Si dice que no quiere —no puedo mencionar las palabras aquí— o que los de Chiapas no trabajan más de ocho horas”, apuntó.

Además, recordó como los cercanos a Xóchitl Gálvez junto con los panistas buscan regresar por sus privilegios lo cual no va a suceder.

“O que quiere su asesor principal, que no voy a mencionar, bueno, a ese sí lo puedo mencionar, Fox, acabar con los programas sociales, con la pensión. Además, porque me consta, cuando nosotros iniciamos lo de la pensión a adultos mayores, cuando fui jefe de Gobierno, él declaro, siendo presidente, que no estaba de acuerdo, que lo que se tenía que hacer era poner a trabajar a los adultos mayores, como si el adulto mayor no hubiese trabajado toda su vida y mereciera vivir con un poco de holgura en el último tramo de la existencia”, señaló.