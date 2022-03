Abogada de El Chapo cae en los encantos del capo; dice que es “muy simpático”

Mariel Colón Miró es una de las defensoras mas cotizadas en el área penal del país tras aparecer junto a ‘El Chapo’ Guzmán durante el llamado ‘Juicio del siglo’

Regeneración 29 marzo 2022. Mariel Colón Miró es la abogada que lleva los casos de Joaquin ‘El Chapo’ Guzmán y de su esposa Emma Coronel.

La abogada consiguió la defensa a través de un anuncio publicado en una página de clasificados en internet y desde ese momento su carrera dio un giro. Ahora presentará ante la Suprema Corte un recurso para exigir el cese a la tortura que sufre su cliente.

Actualmente Miró es una de las defensoras mas cotizadas en el área penal del país tras aparecer junto al narcotraficante de Sinaloa durante el llamado ‘Juicio del siglo’.

Durante una entrevista para Milenio, Mariel Colón Miró reveló que buscarán que se revisen las condiciones de confinamiento, tratos inhumanos y tortura sistemática que vive ‘El Chapo’ por parte de las autoridades federales.

Será el próximo 30 de abril cuando la defensora de ‘El Chapo’ presente el escrito ante la última instancia de justicia.

De acuerdo con la abogada ‘El Chapo’ no sale al aire libre, no lo atienden médicamente, no puede tener ni dos llamadas al mes. Esto porque según las autoridades podría mandar algún mensaje.

A pesar de ello, Mariel Colón aseguró que el narcotraficante se encuentra positivo pues desea que sus condiciones mejoren.

Aseguró que ‘El Chapo’ es un hombre muy simpático y respetuoso.

La relación con la familia Guzmán no quedó ahí pues Mariel se convirtió en la abogada principal de Emma Coronel.

Destacó que este caso fue diferente al de ‘El Chapo’ pues ya había adquirido mas experiencia.

“La señora Coronel no solo es una cliente, yo la considero mi amiga. De hecho no nos imaginamos que ella estaría en esa situación, tenemos casi la misma edad y compartimos temas en común”, contó Mariel Colón.

Este caso fue un rotundo éxito pues los cargos eran diferentes y ella asumió su responsabilidad muy rápido lo que conllevó a unos beneficios.

Mariel recordó que estos fueron sus primeros dos casos por eso le resultó difícil darse a espetar pero perseverando lo consiguió.

Ahora su plan es contratar mas mujeres hispanas además si objetivo es ser ejemplo para las jóvenes que quieran estudiar áreas mayormente dominadas por hombres.