Acapulco con 100% de electricidad, apoyo público, privado y social

Gracias a 3 mil 658 trabajadores de CFE. Informe de acciones para reconstrucción de Acapulco en la Mañanera de AMLO. Apoyos. Lamenta pérdidas humanas

Regeneración, 23 de noviembre de 2023. Durante la conferencia de prensa Mañanera de AMLO se presentó el Plan integral para personas afectadas por el huracán Otis, en Guerrero.

Así, se recordó que el 24 de octubre se instaló el centro de mando.

Esto, con la presencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda se instaló el Centro de Mando para la Atención de los Efectos del Huracán Otis.

Diariamente bajo la coordinación de Protección Civil, autoridades de los tres órdenes de gobierno, damos seguimiento a los avances para la reconstrucción de Acapulco.

Se han celebrado 37 sesiones al día de hoy.

Por otra parte, se indica que bajo la coordinación de la Fiscalía General del Estado se crearon 28 células de búsqueda tanto en mar como en tierra.

Lo anterior, con la colaboración de 33 buzos en los esfuerzos de búsqueda en mar, 7 binomios caninos para los esfuerzos de búsqueda en tierra.

Además se detalla que se han logrado localizar mil 592 personas. Se continúa sin descanso con todas las acciones de búsqueda de personas.

Al tiempo que se indica que se ha contactado a las familias de las personas fallecidas dando apoyos funerarios, jurídicos, administrativos y psicológicos.

Y es que se indica que por Otis fallecieron 50 personas y 30 no han sido localizadas.

Acapulco se va levantando con la colaboración del sector público, privado y social. CFE ha logrado restablecer el 100% la electricidad en Acapulco, Guerrero. Gracias a sus 3 mil 658 trabajadores. Antes de la 2a. semana de diciembre todas las luminarias serán instaladas.

Limpieza

Se han recolectado 211 mil 385 toneladas de basura y se han limpiado 322.35 km lineales de calles y avenidas principales.

E incluso dice que son 4 mil 231 personas en labores de limpieza y 579 unidades de maquinaria entre camiones de volteo y retroexcavadoras.

Por otra parte, 5 mil 550 jóvenes construyendo el futuro apoyando en labores de limpieza y reconstrucción.

Se han habilitado 4 predios para la descarga de residuos metálicos, maderables y de construcción y se trabaja en el proyecto para la construcción de una celda para el relleno sanitario.

Atención

ACTIVACIÓN DE PLAN DN-III-E, PLAN MARINA Y PLAN GN-A

Por otra parte, se indica que se cuenta con 10,000 elementos de la Guardia Nacional realizando tareas de patrullaje y control de tránsito, seguridad a instituciones bancarias y en casetas de cobro.

Además de seguridad a centros comerciales, estaciones de gasolina y dependencias que participan en la

reconstrucción.

Entrega

Al tiempo que ante AMLO se destacó la entrega de 11 mil 836 paquetes de refrigerador, estufa, colchón, juego de sartenes.

Además de licuadora y ventilador.

Por otra parte, en el rubro del abastecimiento de comida y agua potable se han repartido un total de 1 millón 66 mil 275 canastas básicas y despensas.

Esto, durante la emergencia en todas las colonias afectadas, es decir, 38 mil diarias.

Asimismo, un total de: 1 millón 779 mil comidas calientes. 61 mil 755 diarias e instalado 10 tortilladoras que han producido 171 mil 958 kilos de tortillas.

Seguidamente, se indicó el reparto de 4 millones 859 mil 774 litros de agua para beber durante la emergencia en todas las colonias afectadas.

Y, lo que significa 173 mil 563 litros de agua por día. Se han instalado: 23 plantas potabilizadoras que han generado 4 millones 11 mil litros de agua.

Barco

Censo

Por otra parte con relación al censo de personas afectadas en Acapulco y Coyuca de Benítez, se refiere que son 274 mil 502 viviendas afectadas, 47 mil 627 locales.

Y, se destaca un total de 322 mil 129 apoyos otorgados.

Pagos

Operativo de pago de las pensiones y programas de bienestar a 156 mil 307 beneficiarios con una inversión social de $492.5 millones.

Pensiones de personas adultas mayores y con discapacidad, Madres trabajadoras, Sembrando vida.

Así como becas de educación básica, media superior y superior. Jóvenes Construyendo el Futuro.

Incluso, 26 mil 634 productores y 8 mil pescadores recibirán un apoyo adicional de 7 mil 500 pesos, con una inversión social de $259.6 millones.

INFONAVIT

Por otra parte, suspensión automática del cobro del crédito sin intereses por 6 meses, uso extraordinario del ahorro de vivienda en Infonavit

Pago del seguro de daños de la vivienda por Agroasemex.

Así, en el caso del FOVISSSTE, suspensión del cobro del crédito sin actualizaciones por 6 meses y crédito sobre nómina de 40 mil pesos a los trabajadores del estado, con interés del 11.5% anual.

En tanto que Fonacot, crédito para adquisición de artículos del hogar.

Materiales

Se instalarán 101 puntos de venta de material de obra para la reconstrucción garantizando precios justos y entregarán información e impartirán talleres para la autoconstrucción.

Seguidamente, se indica que se fortalecerá la presencia de la PROFECO para evitar prácticas abusivas.

Comunicación

Y es que se en lista que en autopistas y Carreteras hay atención a 23 puntos en 4 ejes carreteros.

Detalla puente terrestre con 26 mil 814 personas transportadas, Puente Aéreo con 4 mil 771 personas transportadas.

Así como carga movilizada, con un total de 18.3 toneladas y suministro de turbosina.

Por otra parte, se indicó que los vuelos comerciales nacionales restablecidos.

Al tiempo que fibra óptica y servicios de radiodifusión local funcionando y restablecimiento servicio móvil, Altan: 100%, Telcel: 83%, AT&T: 45%.

Electricidad

Aquí se anuncia el restablecimiento del 100% del suministro eléctrico.

Incluso se explica que de los 284 mil 850 usuarios totales afectados en Acapulco, se ha reinstalado al 98%. Quedan 5 mil 950 por atender debido a daños mayores en su infraestructura.

Todas las luminarias de Acapulco fueron censadas (75 mil 814). 48 mil 736 se encuentran en buen estado (64%) y 27 mil 078 se encuentran dañadas (36%).

Antes de Navidad se prevé que estén instaladas y reconectadas el total de luminarias.

Antes del Huracán Otis, la demanda eléctrica era de 260 MW. Al día de hoy se han recuperado 170 MW (65%) en 29 días.

Agua

Red de distribución al 90% de la población. Se espera una cobertura al 100% para el 30 de noviembre. Se han rehabilitado los sistemas de captación hasta por 3 mil 585 litros por segundo.

Esto es, volumen superior al que se obtenía antes del paso del Huracán Otis (143%).

Asimismo dice que se han distribuido 60 millones 386 mil litros de agua a través de pipas, desazolvado 49 mil 700 metros lineales.

Limpieza y desazolve de río y arroyos en 11 mil 285 metros en Acapulco y 970 metros en Coyuca de Benítez.

Gas

Al día de hoy se encuentran en operación 66 gasolineras de las 78 que existen en la región, lo que representa un avance del 84.6%.

Se han puesto a disposición 2 millones 374 mil 900 litros de combustible para el apoyo de la emergencia.

Entre otras medidas, 127 escuelas recibirán un millón de libros de texto gratuitos y se incorporan 45 mil familias en programa de becas de educación básica.

Además, están operando los 119 Centros de Salud, 6 hospitales y los 1 mil 276 profesionales de la salud han apoyado.

Al respecto indica que se han trasladado a 560 pacientes de urgencia, brindado 91 mil 908 consultas médicas, 236 cirugías y 2 mil 167 sesiones de diálisis.

Por otra parte, sobre el abasto hospitalario dice de suficiencia de 95% en primer nivel y de 80% en segundo nivel.

Reconstrucción

Se precisa que 3 Hospitales IMSS Bienestar, 5 Unidades de Medicina Familiar del IMSS y 110 clínicas IMSS Bienestar en operación plena antes de Navidad.

Además, recuperación de 6 Centros de Salud IMSS Bienestar siniestrados: 100 días, Hospital General Regional #1 “Vicente Guerrero” IMSS: Remodelación mayor en 10 meses.

Así como, CAAPS- Progreso IMSS Bienestar Proyecto de sustitución total en 10 meses.

Tianguis

El Tianguis del Bienestar llegará a Acapulco a partir del martes de la próxima semana.

Posteriormente acudirá a Coyuca de Benítez, para llevar ropa, calzado, utensilios de cocina y telas, entre otros artículos nuevos y entregarlos de manera gratuita.

Dichos bienes de primera necesidad han sido incautados en las aduanas del país y también decomisados a la delincuencia de cuello blanco.

En meses pasados, hemos visitado 20 municipios de la sierra de Guerrero y ahora estaremos en colonias y localidades de Acapulco y Coyuca de Benítez.

Devolvemos al pueblo lo que por derecho le corresponde.

Fiscal

No cobro de IVA e ISR, exención de impuestos (IVA e ISR) al SAT, de octubre 2023 hasta febrero 2024; además, no pago de luz y no cobro por el servicio de luz durante 4 meses a partir del día de la declaratoria.

Por otra parte, Créditos Nafin se otorgarán sin intereses para pequeñas y medianas empresas.

Subsidio del 50% de los intereses de crédito de la banca privada a 373 hoteles de Acapulco y diferimiento de pago de cuotas patronales del IMSS e INFONAVIT por 6 meses.

Finalmente, Acapulco será sede de la 48 Edición del Tianguis Turístico 2024 a celebrarse del 8 al 12 de abril.

De forma conjunta el Gobierno de México y empresarios trabajarán para contar con al menos 3 mil 500 habitaciones.

Se mantendrá la celebración del Abierto Mexicano de Tenis para febrero de 2024.