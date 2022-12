Acusa periodista que Lourdes Mendoza lo amenazó por cuestionarla

Lourdes Mendoza estuvo presente en la FIL de Guadalajara y fue ahí donde ocurrió la amenaza en contra del reportero de SDP Noticias, Eduardo Esquivel.

RegeneraciónMx, 2 de diciembre de 2022. No cabe duda que la desesperación de la oposición y sus medios está a flor de piel y ahora, la comunicadora Lourdes Mendoza es señalada de amenazar a un colega, Eduardo Esquivel Ancona.

Esta denuncia se hizo en la columna del mismo Eduardo en el sitio de noticias SDP Noticias y describe paso a paso lo ocurrido.

Esquivel Ancona fue como reportero del portal para cubrir los foros de diálogo que se dan en dicho evento y por ende cuestionar a los ponentes, como lo fue la señora Mendoza.

Sin embargo lo más importante es lo ocurrido después del foro, al acercarse el mismo Eduardo para cuestionar a los ponentes, la comunicadora se puso furiosa ante las observaciones y comentarios que hizo el colaborador de SDP Noticias.

“Me acerque a la comunicadora Mendoza y le aclare que sus datos de la elección de la Ciudad de México eran parciales y con sesgo, que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto habían dejado votados más de 300 hospitales (obra negra) y que la persona que la había acusado del obsequio de la bolsa había sido Emilio Lozoya y no el jefe del ejecutivo federal, ni el gobierno de la Cuarta Transformación, y la reacción de la comunicadora fue gritarme que era un majadero y ¿Qué a ver si no me pasaba algo?”, señaló.