¡Adiós Peso Pluma! Cancún prohíbe música que hace apología al crimen

El gobierno de Cancún anunció que a partir de ahora no habrá permisos para cualquier concierto cuyo género o artistas hagan apología al crimen.

Regeneración Mx, 19 mayo 2023. El secretario general del ayuntamiento de Cancún, Jorge Aguilar Osorio, informó que en lo que por lo menos durante esta administración no se autorizaran permisos para conciertos cuyos artistas, canciones o género hagan apología del delito.

Esta medida por supuesto afectará a artistas como Peso Pluma, El Komander o cualquiera que cante géneros conocidos por tener letras con contenido bélico como los corridos tumbados o narcocorridos.

Cabe señalar que Alfredo Ríos, mejor conocido como “El Komander”, tenía una presentación prevista para este viernes 19 de mayo en la Plaza de Toros Cancún, junto con artistas como Chuy Lizarraga, Alfredo Ríos, Ángel Preciado y Francisco “El Gallo” Elizalde, pero su participación en específico fue cancelada.

“El Bando de Policía y Buen Gobierno establece que los espectáculos públicos no deben promover ningún tipo de violencia y desafortunadamente hemos tenido incidentes cada vez que hay este tipo de conciertos en la Plaza de Toros; por ello el gobierno municipal tomó la determinación de ya no permitir este tipo de conciertos”, informó Jorge Aguilar Osorio.

Ante la ola de críticas por la cancelación de la presentación del Komander, Jorge Aguilar Osorio, reitero que el gobierno de Cancún apoya la libertad de expresión, pero que no aceptarán más violencia en la localidad.

“Ya no vamos a estar aceptando que la gente siga con esta apología de la violencia y, en este caso en particular, sí habrá concierto, lo único fue que se bajó a uno de los artistas. Desde luego respetamos la libertad de expresión, pero no podemos seguir fomentando este tipo de eventos donde se fomenta la violencia”, declaró el secretario general del ayuntamiento.